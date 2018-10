Segunda temporada da Superliga de LoL acontece em outubro

Após o grande sucesso da primeira edição da Superliga ABCDE de League of Legends, com 1,5 milhão de espectadores, a nova edição do torneio já está não só confirmada, mas chegando! A competição é organizada pela Associação Brasileira de Clubes de eSports (ABCDE). O torneio será produzido pela ESL Brasil e vai começar no dia 19 de outubro.

Os embates serão entre 12 clubes, divididos em dois grupos. Os times vão jogar entre si, em sistema de turno único. As partidas vão ocorrer até dezembro. E assim, a Superliga cumpre seu papel de estender o calendário do League of Legends no Brasil.

“É mais um passo importante para a ABCDE e para a nossa comunidade. Esperamos fazer uma edição ainda melhor, até pelo aprendizado e experiência que tivemos na primeira. Nós tivemos resultados muito satisfatórios. E o mais importante, que foi o ponto de partida para a criação da competição: tivemos o engajamento e aprovação dos fãs e de toda comunidade”, afirma Carlos Fonseca, presidente da ABCDE.

A fase inicial da competição será em formato Melhor de 3 (MD3). Os dois primeiros colocados de cada grupo vão se classificar para as semifinais e, a partir daí, as disputas passam a ser em formato MD5.

Será possível assistir a Superliga ao vivo pelo canal do torneio da Twitch.