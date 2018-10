R6: Ninjas in Pyjamas garante vaga nos playoffs do Six Major Paris

A fase de grupos do Six Major Paris acabou nessa quarta-feira (15) e uma equipe brasileira conseguiu sobreviver na competição: Ninjas in Pyjamas. O time conseguiu a classificação para as quartas de final após vencer a FNATIC pela segunda vez. A NiP está agora entre os oito melhores clubes do mundo de Rainbow Six Siege e vão competir pela premiação total de R$ 350 mil.

Os outros times brasileiros começaram a sair na terça-feira, quando Team Liquid foi eliminada pela Obey Alliance, e a Immortals foi enviada para casa pela Element Mystic. A FaZe Clan conseguiu resistir apenas mais um dia, saindo na quarta-feira, após uma derrota para a Team Secret.

A Ninjas in Pyjamas volta a jogar na sexta-feira (17), quando enfrentará a Evil Geniuses pela próxima fase da competição. Os demais confrontos dos playoffs serão: G2 Esports x Millenium, Team Vitality x Team Secret e Rogue x Obey Alliance. As disputas dessa fase serão abertas ao público e acontecerão entre os dias 17 e 19 de agosto, em Paris, na França. E os fãs que não puderem estar lá presencialmente vão poder acompanhar tudo ao vivo nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube.

Além da competição principal, o Six Major Paris trará 2 showmatch, um no sábado (18) com convidados surpresa, e um All-Star Match no domingo (19), com uma seleção dos melhores jogadores profissionais de R6.

No evento também será apresentado o documentário Another Mindset, que explora as histórias de oito figuras famosas e dedicadas a comunidade de R6, inclusive o jogador da G2 Esports Nicolas “Pengu” Mouritzen e Nicolle “Cherrygumms” Merhy, manager da Black Dragons. O documentário mostrará o impacto do jogo nas vidas das oito pessoas selecionadas e será apresentado antes da decisão do torneio.