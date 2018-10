Circuitão de League of Legends abre inscrições para classificatória

O Circuito Desafiante é o caminho para times novatos buscarem a conquista do tão sonhado ingresso ao cenário competitivo profissional de League of Legends no Brasil. Já estão abertas as inscrições gratuitas para times participarem da fase classificatória do Circuitão, que alavanca as melhores equipes para a Série de Promoção para ter a chance de entrar no CD.

Serão efetuadas duas classificatórias independentes, com inscrições separadas para cada qual. As quatro melhores equipes de cada classificatória conquistarão vagas diretas para a Fase Eliminatória. Os times que se classificarem entram automaticamente na Série de Promoção do Circuito Desafiante, enfrentando os times que ficaram em 5º e 6º lugares no segundo split Circuitão 2018. As equipes que vencerem esta disputa final garantem vaga na primeira etapa do Circuito Desafiante de 2019.

As inscrições em cada classificatória serão independentes e os times podem se inscrever nas duas para dobrar suas chances de chegar à Fase Eliminatória. Mas atenção para não perder os prazos, pois as inscrições se encerram sempre duas horas antes do início de cada classificatória. Clique aqui para conhecer o regulamento da competição.

(Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

Classificatória 1: Acontece entre os dias 23 e 24 de agosto (quinta e sexta-feira), e terá início às 18h, em ambos os dias.

Classificatória 2: Acontece nos dias 28 e 29 de agosto (terça e quarta-feira), com o horário de início às 18h.

A Fase Eliminatória será realizada no dia 1º de setembro, com as disputas em formato Melhor de 3 (MD3).