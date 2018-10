CBLoL: CNB vence Keyd em série emocionante e disputadíssima da Escalada

Esse sábado (18) foi dia de decisão no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). CNB e-Sports Club e Vivo Keyd se enfrentaram para definir quem entra de férias e quem segue para a próxima etapa da Escalada, contra o Flamengo, para disputar uma vaga na Grande Final. E de forma bem resumida, posso afirmar que não foi um dia fácil para os cardíacos, mas foi dia de vitória Blumer, porque sem emoção não seria CNB jogando. Blumers venceram os Guerreiros por 3 a 2 no Rift.

Keyd teve mais jogos ativos, no sentido de criação de jogadas, mas não adianta criar e vacilar. Hoje foi um dia com muita coisa em jogo e com o passar do tempo a pressão foi pesando para os dois lados, deixando os jogos 3 e 4 um pouco confusos, cheios de abates, porém pouco estratégicos. Assim, foi muito interessante ver os dois times diminuírem o ritmo, buscarem a serenidade e com foco trabalhar em equipe pela vitória decisiva do quinto e último jogo da série MD5.

(Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

JOGO 1

CNB começou em vantagem, garantindo First Blood e a primeira torre, que garantiram ouro importantíssimo para os Blumers. CNB passou a dominar a partida, rotacionando pelo mapa, limpando as linhas de torres da Keyd e pareceu que seria uma vitória bem fácil e tranquila, até que Revolta fez um belíssimo roubo de Barão pulando com a ultimate de seu Nocturne no último segundo. Essa jogada colocou a Keyd de volta no jogo, mas não foi suficiente para uma virada, apenas fez os Blumers demorarem mais para fechar o jogo.

JOGO 2

CNB começou bem novamente, conquistando logo dois abates, um nas mãos de Robo e outro para Rakin. Assim, pareceu que a partida seguiria o mesmo curso da anterior, mas não foi bem assim. Keyd dominou o jogo, com destaque para o Pyke do Jockster, que teve total liberdade para caminhar e criar jogadas que ajudaram muito o time a conquistar o ouro necessário para aprimorar rápido seus itens. Os Guerreiros ditaram o ritmo da partida e venceram após a conquista de um Barão.

JOGO 3

CNB garantiu o First Blood graças a um micaO pego desprevenido na jungle antes da fase de rotas iniciar. A partir daqui foram cenas rápidas e fortes demais para cardíacos. Um toma lá dá cá sem fim nos 10 primeiros minutos de jogo com diversos abates, chegando ao placar de 11 a 6 a favor da Keyd. Após a conquista sofrida do Aranguejo para a Keyd, pareceu que o jogo embalaria a favor dos Guerreiros, mas a cada erro a CNB aumentava sua vantagem no confronto. CNB conquistou o primeiro Barão da partida e o utilizou para angariar as torres da rota do meio e da inferior. A composição de mid/late game da CNB acabou sendo importantíssima para vencer uma luta 4x5 que garantiu a vitória Blumer.

JOGO 4

Novamente os times entraram no Rift muito afobados, com fome de abates em busca de uma vantagem que alavancasse a partida para um dos lados. A Keyd concentrou seus esforços na rota superior para fortalecer Yang, afinal um Renekton forte é um Renekton imparável. Já a CNB optou por uma estratégia de controle a partir de quatro teleportes para unir o time sempre que necessário, embora não tenha sido suficiente para parar os Guerreiros. Uma série de lutas mal coordenadas pelos Blumers fez a balança pender a favor da Keyd. O Karthus do Rakin pareceu nem estar presente no jogo. Com um Barão em mãos, a Keyd limpou a rota inferior e garantiu a vitória.

JOGO 5

Essa partida foi mais séria, mais centrada e focada em jogar bem, com estratégia e evitar ao máximo qualquer tipo de erro. Afinal, nesse jogo era tudo ou nada. A decisão saiu nos detalhes, pois embora a Keyd tenha começado em vantagem, a CNB correu atrás e emparelhou o jogo. Tockers e Rakin foram as estrelas de seus times nessa partida. O problema é que os Blumers estavam contanto com um campeão de late game, então o Vlad de Rakin só começou a aparecer mesmo e brilhar mais para o final da partida com boas lutas e foi assim que o time venceu o jogo. Rakin abateu Revolta e micaO, abrindo espaço na base da Keyd e aí foi um atropelo, uma torre atrás da outra até a destruição do Nexus e a confirmação de vitória da CNB.

(Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

A próxima, e última série da Escalada, acontecerá na semana que vem, no sábado (25), às 13h. CNB e Flamengo vão se enfrentar para definir quem disputará a Grande Final em Porto Alegre, contra a KaBuM, no dia 8 de setembro.

Os dois times têm apresentado grandes campanhas e são fortes candidatos a vaga na final. O sábado (25) será um confronto de gigantes, com destaque para dois grandes jogadores: Robo e brTT. Agora só nos resta esperar para descobrir quem triunfará.