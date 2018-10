CBLoL: Flamengo fez o dever de casa e garantiu vaga na Final

A semifinal do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) neste sábado (25) parece que ocorreu apenas na primeira partida, onde os dois times brigaram de fato pela vitória. Depois do Flamengo conquistar o 1 a 0, as chances dos Blumers embarcarem para Porto Alegre começaram a ficar cada vez mais distantes. CNB não soube ler seu adversário e bateu o pé insistindo em escolhas erradas. Já o Flamengo mostrou que estudou, que fez o dever de casa para garantir sua vaga na final, e conquistou facilmente o 3 a 0.

JOGO 1

CNB começou com um draft forte e favorável para derrubar torres, mas os Blumers não conseguiram emplacar e usar todo o seu poder como precisavam para adquirir a vantagem que buscavam. Robo parece não ter conseguido se adaptar muito bem a sua escolha de Tristana para o top. Flamengo conseguiu criar grandes lutas e garantir abates e dois dragões da montanha, o que fez o time encostar na CNB e a ultrapassar. Uma excelente chamada de Barão do Flamengo, que conquistou não só o objetivo, mas também quatro abates, sendo assim impossível para o Baiano defender sozinho a base.

JOGO 2

Dessa vez os Urubus mostraram superioridades desde o começo da partida. CNB foi pega desprevenida várias vezes e o Flamengo só foi coletando abates (13 a 3) e objetivos que o ajudaram a crescer, dois dragões da montanha e um do oceano. CNB insistiu em manter o Yampi com uma Poppy na jungle e não foi nada efetiva. Robo errou bastante a ultimate do Gnar e pareceu participar da partida só para dar abates ao inimigo. O brtt brilhou. Flamengo executou um Barão aos 20 minutos que foi o último prego no caixão da CNB nessa partida. O jogo tranquilo e veloz para o Flamengo, finalizando o jogo aos 24 minutos.

JOGO 3

CNB jogou exatamente do mesmo jeito que nas partidas anteriores, insistiu em picks ruins e, para não dizer que não fizeram nada, trocaram o Yampi pelo Turtle, mas não fez a menor diferença, pois insistiram na escolha de Poppy. Os Blumers não conseguiram criar, nem se defender dos ganks flamenguistas. Shrimp puxou diversas jogadas e foi um dos grandes destaques da partida, bem como Jisu. A CNB precisava matar para se fortalecer, mas não conseguiu conquistar esses abates necessários. Já o Flamengo foi preparando sua imparável bola de neve, conquistou 18 abates contra apenas 4 da CNB durante a partida. A Escalada Blumer acabou ao serem dizimados tentando impedir um Barão do Flamengo, que partiu em seguida para o Nexus para finalizar a partida.

(Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

Assim, a final está definida. KaBuM e Flamengo vão se enfrentar na Grande Final no dia 8 de setembro, às 13h, em Porto Alegre pelo título de campeão do CBLoL e uma vaga no Mundial, que vai ocorrer na Coreia.