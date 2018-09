R6: Conheça detalhes da nova expansão Operação Grim Sky

A Ubisoft lançou a Operação Grim Sky, a terceira temporada e a maior atualização do Ano 3 de Tom Clancy´s Rainbow Six Siege para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Dentre as novidades, encontra-se o mapa Base Hereford reformulado e vários aprimoramentos da jogabilidade, que são gratuitos para todos os jogadores.

Além disso, chegaram também ao jogo dois novos operadores para a equipe tática urbana, Maverick e Clash, que estão disponíveis antecipadamente até o dia 11 de setembro para quem possui o passe de temporada do Ano 3. A partir desta data, os demais jogadores de todas as plataformas vão poder desbloquear os personagens usando Renome e R6 credits.

O americano Maverick é um atacante da unidade Hard Breacher e criador do Maçarico Suri, que é capaz de destruir silenciosamente qualquer superfície, até mesmo paredes reforçadas. A Clash é uma veterana defensora britânica especialista em comportamento de massas e táticas de captura, que possui muita experiência em liderar controles de multidões. Ela possui um escudo Crowd Control Electro (CCE) capaz de atordoar e lesar inimigos próximos utilizando alta voltagem.

O mapa do campo de treinamento Base Hereford foi totalmente reestruturado, inclusive nos quesitos fluxo, balanceamento e visual, o tornando perfeito para partidas competitivas. Clique aqui e assista ao trailer do mapa reformulado.

E a chegada da Operação Grim Sky trouxe também algumas outras mudanças: O desalinhamento da mira foi corrigido; caso um jogador não escolha um operador ao fim da fase de seleção, não usará mais o recruta, mas sim um agente aleatório já desbloqueado em sua lista; passa a ser possível silenciar os chats de voz e texto de cada jogador individualmente; e os reforços de escotilha podem ser destruídos parcialmente.

O mapa Consulado foi balanceado levando em consideração tanto os Atacantes quanto os Defensores. Também foram adicionados um quarto local de bomba no Caixa Eletrônico e nos Arquivos.

Além disso, há novas estampas para as armas da temporada: Whitehall 1212, Majesty, SPitfire e Sovereign. Todas na temática do Reino Unido e só poderão ser desbloqueadas durante a Operação Grim Sky. Após o desbloqueio, será possível utilizá-las em todas as armas disponíveis e permanecerão no inventário do jogador.