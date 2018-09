KaBuM x Flamengo: uma final de CBLoL com muita coisa em jogo

KaBuM e Flamengo se enfrentam neste sábado (8), às 13h, em Porto Alegre, na final do Campeonato Brasileiro de League of Legends de 2018 (CBLoL). Além da vitória, também está em jogo uma vaga no Mundial de LoL, que acontece entre 1 de outubro e 3 de novembro, na Coreia do Sul.

Mas não é apenas o título do CBLoL e a vaga para o Mundial que estão em jogo. Algumas outras marcas simbólicas estão escondidas:

O brTT e sua sequência invicta em finais - Considerado por muitos como o maior jogador brasileiro de League of Legends, Felipe "brTT" pode alcançar a marca de 5 títulos com 4 equipes diferentes. Ele está empatado em número de títulos com Gabriel "Tockers", hoje jogador da Keyd. Além disso, o atirador do Flamengo nunca perdeu uma final, e se conquistar a taça neste sábado se tornará o único jogador brasileiro a disputar 2 mundiais.

Os gringos - Caso a equipe carioca saia vitoriosa, igualará o recorde da Keyd como o time campeão com mais estrangeiros na equipe. A Keyd de 2014 contava com os sul-coreanos Park "Winged" e An "SuNo" . Os dois estrangeiros do Flamengo também são da Coreia do Sul: Park "Jisu" e Lee "Shrimp" .



Duas vezes no mundial - A KaBuM pode se tornar a primeira equipe brasileira a jogar 2 Mundiais na história. Em 2014, a organização foi a pioneira e representou o Brasil no Mundial da Coreia, e pode voltar ao país para disputar novamente a competição. Outro recorde a ser batido pela KaBuM é o de time brasileiro com mais disputas de campeonatos internacionais organizados pela Riot Games. A equipe já disputou Mid-Season Invitational (2018), Rift Rivals (2018) e Mundial (2014). Caso vença o Flamengo no sábado, o número de competições disputadas fora do Brasil sobe para 4.



A ESCALADA

Enquanto a KaBuM terminou a etapa regular em primeiro lugar com 15 pontos e não precisou disputar a Escalada, o Flamengo ficou em segundo, e teve de esperar o confronto entre Keyd x CNB para saber contra quem disputaria a Escalada, valendo uma vaga na final em Porto Alegre. A CNB conseguiu vencer a Keyd por 3 a 2 e avançar em uma série muito tensa e disputada.

Era a chegada a hora de então conhecer quem iria até Porto Alegre disputar a final do CBLoL contra a KaBuM. A expectativa era de uma série longa tal qual a disputada entre CNB e Keyd, mas o Flamengo se impôs e conquistou um sonoro 3 a 0 contra os Blumers, se classificando para a sua primeira final de CBLoL justamente em sua primeira participação na competição.