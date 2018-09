BGS: Santa Helena vai premiar cinco jogadores com videogames

A Santa Helena, maior indústria de produtos à base de amendoim do Brasil, vai participar pela primeira vez da Brasil Game Show (BGS), que acontece de 10 a 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A empresa quer deixar sua marca no evento e para isso fará sua estreia com um campeonato do game exclusivo valendo consoles como premiação, chamado “Berro, o Crokíssimo”, um jogo de plataforma 2D no qual o personagem principal é um amendoim.

“Tradicionalmente, nossos produtos estão em todos os momentos de diversão. Assim, participar da BGS, que é, sem dúvida, a grande festa dos games, será uma oportunidade incrível para a marca se relacionar com o público”, diz Luis Roberto Bertella, diretor comercial da Santa Helena.

“Estamos apostando tanto na BGS que até criamos um game exclusivo para o evento”, completa Renato Feliz Augusto, vice-presidente de Marketing, Vendas e Operações da Santa Helena.

O jogo foi criado pela Mukutu e contém quatro fases que são uma homenagem à linha de snacks da empresa. Durante a BGS, o estande da Santa Helena terá o jogo disponível para ser conhecido e disputado. Quem conseguir completar todas as etapas do jogo em menor tempo levará para casa um PS4 PRO e um kit VR. Além disso, o primeiro colocado também vai ajudar a criar a sequência do jogo, após a BGS. A premiação do segundo ao quinto lugar será um Nintendo Switch.

No estande da empresa, os visitantes do evento também vão poder participar de outras atrações interativas e conhecer influenciadores famosos, como Malena.