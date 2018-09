BR6: Final será em maior tela de games do mundo na Game XP

O Brasileirão Rainbow Six 2018 (BR6) está de volta após uma breve pausa no fim da fase de pontos e não poderia ser em melhor estilo. A escalada e a grande final do campeonato serão disputadas neste domingo (9), na Game XP, o maior evento gamer do Brasil que está sendo realizado no Rio de Janeiro. A FaZe Clan já está classificada na final, pois foi a primeira colocada na fase inicial do campeonato. Black Dragons, Team oNe e Yeah! Gaming precisarão batalhar pela outra vaga na final do torneio.

A disputa será apresentada por Nyvi Estephan e a partida de abertura da escalada está marcada para 12h, na Oi Game Arena, entre Team oNe e Yeah! Gaming, que terminaram a primeira fase em terceiro e quarto lugar respectivamente. Na fase de pontos, Team oNe acumulou quatro vitórias e três derrotas, somando 12 pontos. Já a Yeah! terminou com nove pontos, mas precisou encarar critérios de desempate para avançar.

A equipe que vencer essa disputa terá que enfrentar a Black Dragons em seguida. A vencedora deste novo embate será a adversária da Faze na final do BR6.

Os duelos serão no formato melhor de três mapas (MD3), mas não é só quem estiver no evento que vai poder acompanhar os jogos. Todas as partidas serão transmitidas via YouTube e Twitch.

Além disso, está ocorrendo na Game XP a segunda etapa do Circuito Feminino de Rainbow Six. Nessa quinta (6) ocorreram as qualificatórias no GamePlay Stage, e amanhã (7), às 18h, na Oi Game Arena será disputada a final do campeonato, com um duelo entre BootKamp e Team Fontt. Esta disputa também será transmitida ao vivo.

O evento também traz um novo tipo de interação com o jogo através de uma atração da Experience Bay, onde foi montado um cenário em tamanho real inspirado em Rainbow Six: Siege para os visitantes disputarem mata-mata utilizando pistolas laser que apitam e são desativadas quando o jogador é acertado. E para fechar, a Game XP também será palco da cerimônia de premiação do Dream Team do campeonato, que foi escolhido através de votação do público, realizada entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro para eleger os melhores jogadores de cada posição.