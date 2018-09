Ingressos da Game XP para sexta e sábado já estão esgotados

O público compareceu em peso na abertura da Game XP nessa quinta-feira (6) e o evento já está com os ingressos para sexta (7) e sábado (8) esgotados. Ainda é possível comprar ingressos para o domingo (9), mas as vendas são apenas nas bilheterias no local do evento, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Os visitantes que efetuaram a compra online e ainda não possuem a credencial (vide foto abaixo) precisarão fazer a troca do bilhete pela credencial na entrada do evento para acessar o parque. Buscando evitar filas, a organização orienta o público a chegar antecipadamente para realizar o procedimento e aproveitar ao máximo o evento, que ocorre das 12h às 21h.

A Game XP é o primeiro Game Park do mundo e acontece até domingo (9), com campeonatos de eSports, apresentações de jogos inéditos, freeplays, tecnologia, inovação, cosplayers e uma Experience Bay, onde os jogos saem das telas e podem ser vividos de forma interativa com o público na vida real.

O evento traz disputas de eSports de diferentes modalidades, como Rainbow Six, CS:GO, League of Legends e até Mario Kart. Clique aqui e verifique o calendário das competições e atividades.