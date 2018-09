Overwatch Contender: Brasileiros vencem argentinos e garantem o bicampeonato

A equipe Brasil Gaming House mostrou porque é a favorita e venceu pela segunda vez consecutiva o Overwatch Contenders South America, o principal torneio da modalidade na América Latina. O time não enfrentou dificuldades para vencer os argentinos da Isurus Gaming por 4 a 0, mantendo sua hegemonia.

O time do sucesso é composto por Felipe “liko” Lebrao, Eduardo “Dudu” Macedo, Rodrigo “kolero” Kroeber, Renan “alemão” Moretto, Maurício Honorato, Mateus “Neil” Sodré e André “dehzinho” Pereira, e nesta temporada, a Brasil Gaming House mostrou todo o seu potencial, terminando invicta a fazer regular com 5 vitórias. No saldo de mapas, a BGH perdeu apenas um dos vinte mapas diputados. Nos playoffs, a performance se manteve estável e o time venceu o campeonato sem nenhuma derrota.

Após a conquista do bicampeonato, os jogadores da BGH não têm descanso, pois já se unem a Pedro “ole” Orlandini e Marcelo Wetter, da Black Dragons, para disputar a fase de grupos da Copa do Mundo de Overwatch, que acontece nos Estados Unidos entre os dias 07 e 09 de setembro. Os brasileiros precisaram brigar para conquistar uma das duas vagas disponíveis do grupo para poder participar da fase final do campeonato na BlizzCon 2018.

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de Overwatch já acontece nesta sexta (7), contra o Canadá, às 17h30 (horário de Brasília), e mais tarde no mesmo dia os brasileiros já encaram também a Noruega, às 21h. Veja a agenda completa das disputas aqui.