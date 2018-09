Novo jogo da Turma da Mônica é revelado na Game XP 2018

A Mauricio de Sousa Produções e a Mad Mimic Interactive uniram forças em uma parceria que criou o mais novo jogo da Turma da Mônica que se chama Mônica e a Guarda dos Coelhos. O jogo foi revelado oficialmente ao público através de um teaser nessa quinta-feira (6), na Game XP, no Rio de Janeiro. O game marca o retorno da turma aos videogames e será lançado ainda este ano para PC, Mac, PS4 e Nintendo Switch, mas a data ainda não foi revelada.

O jogo se passa em um reino muito distante, onde a Turma da Mônica precisa unir forças para derrotar um mal que ameaça a paz. É preciso defender muitos castelos, resgatar relíquias e enfrentar um grande vilão que está sujando tudo ao seu redor com suas criaturas, enquanto voa com seu dragão.

Mônica e a Guarda dos Coelhos foi projetado para ser jogado por 1 a 4 jogadores em um formato couch co-op (multiplayer no mesmo local) focado em trabalho em equipe. Os jogadores controlam um grupo formato por até 4 heróis da Turma da Mônica e devem defender os castelos para proteger as relíquias de coelhos. Para isso, é preciso criar pólvoras e coelhos mágicos, cada qual com um poder único, carregar canhões e expulsar os inimigos invasores.

"Esse jogo é uma oportunidade incrível para nós da Mad Mimic não apenas por ser tratar do retorno da Turma da Mônica aos games, mas também por ser feito por fãs e para fãs destes tão amados personagens. Aqueles que gostam de juntar os amigos para uma boa diversão multiplayer ficarão muito felizes em poder viver essa grande aventura", afirmou Luis Tashiro, Diretor Executivo da Mad Mimic Interactive.