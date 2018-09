Game XP: Público testa pela primeira vez no Brasil os novos Assassin´s Creed e Just Dance

A Ubisoft tem grande participação na Game XP 2018, que está acontecendo até domingo (9), Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao entrar para o evento, se virar para a direita chega na arena de Laser Tag de Rainbow Six: Siege, que é um sucesso de público. Para a esquerda, o visitante encontra música animada para dançar e muitas pessoas com máscaras de papel de gladiador e isso não é à toa. A Ubisoft montou estandes para que o público do evento possa conhecer em primeira mão os jogos Assassin´s Creed: Odyssey e Just Dance 2019, além de oferecer área free-to-play, experiências live action e photo opportunity de vários produtos da marca.

“Os fãs de Assassin’s Creed poderão jogar pela primeira vez o novo Assassin’s Creed Odyssey, que chega ao mercado em 5 de outubro, se passa na Grécia Antiga e traz muitas novidades de combate com a profundidade de um RPG épico. Além disso, teremos várias atividades com Rainbow Six Siege e Just Dance, que são sucessos imensos no país, inclusive com campeões mundiais dos dois games” disse Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina.

Neste sábado (8) acontece na Game XP a Etapa Rio do Just Dance Tour 2018, a partir das 17h45, na Oi Game Arena, onde se encontra a maior tela de games do mundo, de 1.500m². Além disso, no palco tão serão disputados em primeira mão a grande final do Circuito Feminino de Rainbow Six: Siege nesta sexta, às 18h, e toda a fase final do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six: Siege (BR6), incluindo playoffs e a decisão do título, durante todo o domingo.

O diretor de animação de Assassin’s Creed: Odyssey na Ubisoft Quebec, Pablo Toscano, estará na GamePlay Arena para atender ao público com fotos e autógrafos. Além disso, a Ubisoft conta com um estande de cerca de 100m² com computadores preparados para confrontos 5x5 de For Honor e Rainbow Six Siege, oito estações com o inédito Assassin’s Creed: Odyssey à disposição dos visitantes.

“Para nós da Game XP é muito importante ver este investimento da Ubisoft em nossa primeira edição realizada em voo solo, fora do Rock in Rio. Principalmente sabendo que estarão aqui de forma exclusiva. A Ubisoft é uma das maiores empresas de games do mundo, tanto em tamanho quanto em relevância e ao trazer games inéditos, importantes competições de eSports e atrações incríveis, só mostra que estamos na direção certa e que viemos para ficar. O nosso público terá uma experiência nunca antes vista em eventos nacionais”, celebra Roberto Fabri, CMO da GAME XP e da Omelete Company.