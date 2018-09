LoL: KaBuM venceu o CBLoL, e agora? Conheça o calendário do Mundial

A KaBuM! e-Sports venceu o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) em Porto Alegre neste sábado (8). O time já havia vencido a Primeira Etapa do campeonato de 2018 e provaram que merecem mesmo o título ao vencer novamente na Segunda Etapa em uma série disputadíssima. Agora, o time tem uma vaga no Mundial nas mãos e a VAVEL Brasil vai te ajudar a se situar no calendário.

+ Em série disputada, KaBuM leva a melhor sobre o Flamengo e conquista o CBLoL

O Campeonato Mundial de League of Legends vai acontecer na Coreia do Sul, entre os dias 1 de outubro e 3 de novembro. O torneio contará com a participação de 24 equipes de todo o mundo, representando todas as 13 ligas profissionais de LoL.

Fase de Entrada: acontece em duas fases, de 1 a 4 de outubro e de 6 a 7 de outubro, ambas em Seul, capital da Coreia do Sul. Nesta fase, 12 equipes disputarão as 4 vagas restantes na Fase de Grupos. Este será o grande desafio da KaBuM, pois nenhum time brasileiro conseguiu passar desta etapa até o momento.

Fase de Grupos: de 10 a 17 de outubro em Busan, segunda cidade mais populosa da Coreia, no sudeste do país.

Quartas de Final: dias 20 e 21 de outubro também em Busan.

Semifinais: dias 27 e 28 de outubro em Gwangju, no sudoeste do país

Final: dia 3 de novembro, na bela e moderna cidade de Incheon.

O Mundial será um pouco mais curto que os anteriores, pois a Riot Games acha importante diminuir o tempo que os jogadores profissionais e suas equipes de apoio precisam estar viajando, principalmente entre as partidas, porém o número total de dias de jogos não foi alterado, se comparado ao Mundial de 2017.

Dessa forma, os jogos da Fase de Grupos passam a ser realizados ao longo de 8 dias consecutivos, ao invés de duas semanas com intervalo, e as Quartas de Final acontecerão em apenas 2 dias, ao invés de quatro.

E caso haja algum sortudo de férias no período do Mundial que queira assistir ao vivo, será possível comprar ingressos pelo Interpark. Mais informações sobre a compra de ingressos serão disponibilizadas no site br.lolesports.com nas próximas semanas.