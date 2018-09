Corrida ao Diamante traz mais de R$ 100 mil em premiação e as lendas Alocs e manajj

A organização CNB eSports Club se uniu a plataforma de stream Cube TV para lançar a Corrida ao Diamante, um desafio de League of Legends inédito no Brasil com premiação de mais de 100 mil reais. A competição será transmitida pela Cube TV com a ajuda de duas lendas que marcaram a história dos Blumers: Leonardo “Alocs” Belo e André “manajj” Rocha. Essas lendas vão passar dois meses na gaming house do clube, em São Paulo, relembrando os bons tempos e comandando a transmissão do torneio.

A Corrida é aberta a todos que desejarem participar e as inscrições são gratuitas, independentemente do elo ou da região em que o participante more, pois o evento será realizado exclusivamente pela internet. Para participar, basta clicar aqui.

“Estamos muito felizes em oferecer outro projeto além do Preparando Campeões para o desenvolvimento de novos jogadores de League of Legends e para o cenário brasileiro. Mais uma vez nos colocamos à frente do mercado com propostas inovadoras e que beneficiam os nossos torcedores, os Blumers, e todos os amantes do LoL. Para a Corrida ao Diamante, temos o apoio da Cube TV, plataforma de streams chinesa que está vindo com força total e conquistando seu espaço no Brasil”, destacou o CEO do CNB, Carlos Fonseca.

Quem participar do desafio, além de se inscrever, deverá criar uma nova conta no League of Legends, colocando CbTV no nickname (exemplo: CbTV Vavel Brasil) e jogar partidas ranqueadas para alcançar o elo Diamante 3 até o dia 25 de setembro. É importante que durante essa jornada, cada participante transmita, pelo menos, 30h no canal dele da Cube TV. Os 160 primeiros a atingirem esta meta se classificam para a segunda etapa da competição.

Para ajudar nessa jornada, a CNB preparou um presentinho. Todos os participantes da Corrida terão acesso a 8 aulas gratuitas ao vivo com integrantes da comissão técnica profissional de LoL do clube na Cube TV, entre os dias 4 e 27 de outubro.

No dia 28 de setembro, manajj e Alocs entram no circuito para sortear os jogadores em 8 times e acompanhar a competição a partir daí. A fase de grupos, que começará no dia 1º de outubro, onde as equipes vão se enfrentar no formato Melhor de 1 (MD1), em dois turnos. O melhor time de cada chave segue para a fase de playoffs, em Double Elimination e séries MD3.

Todas as equipes que chegarem aos playoffs já serão remuneradas. A premiação será paga em Beans (moeda virtual da Cube TV), que pode ser convertida em real e transferida para a conta bancária do jogador. E isso não é tudo, estes jogadores vão ganhar contratos de streamers na plataforma.