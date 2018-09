Overwatch: Brasil surpreende, mas é eliminado da Copa do Mundo

A equipe brasileira de Overwatch encerrou sua participação na Copa do Mundo da modalidade, mas o fez com uma história campanha que surpreendeu os participantes de seu grupo. A seleção brasileira ficou com a 3ª colocação no Grupo de Los Angeles, formado por EUA, Canadá, Noruega, Áustria e Suíça.

A Copa do Mundo de Overwatch foi um desafio para os brasileiros, pois o Brasil havia garantido a última vaga da competição por ser a 20ª colocada no ranking mundial da modalidade. Isso significa que os brasileiros precisaram encarar oponentes mais fortes e melhor pontuados no ranking mundial, sem contar que os times dos EUA e Canadá possuem jogadores da Overwatch League. Apesar disso, a nossa seleção se portou muito bem, principalmente contra as equipes mais fortes do grupo e conquistou um saldo de 3 vitórias e 2 derrotas no torneio.

(Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment)

Apenas as duas melhores equipes do grupo avançaram para a fase final da Copa do Mundo: EUA e Canadá. Mas mesmo não se classificando, a seleção brasileira pode cantar vitória, pois esta foi sua terceira participação consecutiva no torneio e nesta edição apresentou o seu melhor desempenho até então.

Os playoffs e as finais da Copa do Mundo de Overwatch serão nos dias 2 e 3 de novembro, na BlizzCon 2018. O evento será realizado em Anaheim, na California.