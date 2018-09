Triggerun entra em fase open beta no Steam e ganha partidas ranqueadas

Triggerun, o MMO de tiro em primeira pessoa da 2Axion, entrou em fase de open beta no PC via Steam. Agora é possível jogar partidas ranqueadas no modo multiplayer, além de uma série de novidades em relação à versão que os jogadores brasileiros experimentaram em julho, durante o closed beta.

O open beta também põe à disposição dos jogadores uma loja in-game com itens virtuais que aprimoram os personagens e skins para personalizar o visual. Outra novidade é a chegada da personagem Alice, uma sniper da classe defensiva com excelente mira, que é uma ótima opção para abrir caminhos para os aliados. Como se ter excelente mira não bastasse, a personagem é capaz de se teletransportar e ficar invisível durante o combate.

(Foto: Divulgação/2AXION)

“Estamos muito felizes com a repercussão e o engajamento da comunidade de Triggerun. Os feedbacks dos usuários estão nos ajudando a aperfeiçoar cada vez mais o jogo e a corrigir bugs. A cada nova fase ficamos mais empolgados e confiantes que no lançamento ofereceremos a experiência que os jogadores esperam”, disse Mario Silveira, fundador e CEO da 2AXION.

Triggerun possui atualmente 14 personagens, oito mapas e cinco modos de jogo e seu diferencial é ser extremante leve para o PC. O jogo é ambientado em um planeta em declínio, que sofre com desastres provocados pela irresponsabilidade das grandes corporações. Para salvar o planeta, e a humanidade, a sociedade se vê obrigada a se unir para lutar pelo bem coletivo.