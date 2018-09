Descubra todas as novidades da BlizzCon 2018

Acontecerá um Esquenta de Acesso Total à BlizzCon 2018 ao vivo nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília) para contar muitas novidades preparadas para o grande evento da Blizzard Entertainment deste ano, a BlizzCon. Serão apresentados inclusive episódios de lançamentos gratuito de várias séries de vídeos originais para os participantes presenciais do evento e os portadores de Ingresso Virtual.

Confira abaixo quais são as séries de vídeos:

Desenhando Aventuras — Revela o processo criativo dos artistas da Blizzard em ação, que explicam suas ideias e falam sobre suas inspirações.

The Vault — Itens históricos dos nossos jogos que são importantes demais, e em alguns casos muito frágeis, para se manter em qualquer lugar que não fique trancado a chave.

Cosplay de Elite — Do conceito à criação, veja a dedicação, a paixão e o amor pelo jogo que são necessários para competir com os melhores dos melhores na BlizzCon.

Pausa para as Risadas — Traz um olhar incomum e excêntrico nos jogos da Blizzard e nas figuras únicas que fazem parte das nossas comunidades de jogadores.

Os anfitriões do Acesso Total à BlizzCon serão Alex Albrecht, Malik Forté e Michele Morrow, uma equipe muito bem preparada que vai receber vários convidados especiais de todo o universo Blizzard para revelar várias novidades.

Dentre as novidades que serão reveladas, estão os aguardados visuais lendários bônus de Overwatch, exclusivos para os participantes da BlizzCon e os portadores de Ingresso Virtual.

O Esquenta acontece nesta quarta (12), às 19, e poderá ser assistido pelo canal oficial da BlizzCon, Twitch, Facebook e YouTube.