R6: Após pausa, saiba quais serão os embates do retorno da Rainbow Six Pro League

A oitava temporada da Rainbow Six Pro League retorna após uma pausa para as disputas do Six Major Paris e das finais do Campeonato Brasileiro da modalidade. A Pro League já começa com uma disputa entre as lanternas da competição, com jogos da Black Dragon contra a Ninja in Pyjamas, nesta quarta-feira (12), às 19h. Na sequência, haverá confrontos entre Team oNe e paiN Gaming e em seguida FaZe Clan e Immortals. Para fechar a rodada, Team Liquid e BootKamp Gaming vão se enfrentar na quinta-feira (13).

+ BR6: FaZe Clan vence Black Dragons em final emocionante com arena lotada

A Pro League terá transmissão ao vivo nos canais oficiais de Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube.

Mas o que podemos esperar dos confrontos de hoje?

Black Dragons x Ninjas in Pyjamas

A Black Dragons ainda não venceu nesta edição e jogar contra o penúltimo lugar da tabela pode ser a chance do time se recuperar. Caso a BD perca, vai se afundar mais e chegar mais perto do rebaixamento. NiP está quase na mesma situação por estar na penúltima colocação. As duas equipes precisam dar seu máximo para pontuar e melhorar na tabela.

Team oNe x paiN Gaming

Caso a Team oNe vença, a equipe pode ocupar a liderança da tabela, mesmo que provisória, já que a Team Liquid joga na quinta-feira. Time terá a vitória como prioridade para se distanciar de uma possível adversária direta por uma vaga na próxima fase.

FaZe Clan x Immortals

A FaZe retorna à Pro League muito motivada após sua vitória no BR6. A organização afirma que quer brigar pela conquista de mais um título na temporada, mas não será uma tarefa fácil, pois vai enfrentar a Immortals, o segundo lugar da tabela. Uma vitória pode até mesmo deixar a FaZe na liderança, dependendo de outros resultados da rodada. Já para a Immortals, a vitória significaria abrir uma distância importante em relação a uma rival direta na briga pela classificação.

Team Liquid x BootKamp Gaming

Campeã da fase mundial na última edição da Pro League e atual líder desta, a Liquid já demonstrou ser uma das equipes mais fortes do cenário latino-americano. Devido as eliminações na Six Major Paris e na fase inicial do BR6, o time vai voltar feros buscando vitórias para permanecer no topo da tabela do Pro League. Já a BootKamp tem a chance de bater a líder, aproveitando a fase ruim da adversária, e chegar mais perto da classificação. BootKamp representou o Brasil na DreamHack Montreal e com certeza vai trazer a experiência adquirida.

(Foto: Divulgação/Ubisoft)

Segue abaixo o cronograma de jogos da Rainbow Six Pro League:

Quarta-feira (12/09) – 8ª rodada

Black Dragons x Ninjas in Pyjamas

FaZe Clan x Immortals

Team oNe x paiN Gaming

Quinta-feira (13/09)

Team Liquid x BootKamp Gaming

Quarta-feira (19/09) – 9ª rodada

Team oNe x Ninjas in Pyjamas

Team Liquid x Immortals

Black Dragons x paiN Gaming

FaZe Clan x BootKamp Gaming

Quarta-feira (26/09) – 10ª rodada

Team Liquid x paiN Gaming

Team oNe x BootKamp Gaming

FaZe Clan x Ninjas in Pyjamas

Black Dragons x Immortals

Quarta-feira (03/10) – 11ª rodada

FaZe Clan x paiN Gaming

Black Dragons x BootKamp Gaming

Team oNe x Immortals

Team Liquid x Ninjas in Pyjamas

Quarta-feira (10/10) - 12ª rodada

paiN Gaming x Immortals

Team oNe x FaZe Clan

Team Liquid x Black Dragons

BootKamp Gaming x Ninjas in Pyjamas

Quarta-feira (17/07) - 13ª rodada

Team Liquid x FaZe Clan

BootKamp Gaming x Immortals

Team oNe x Black Dragons

paiN Gaming x Ninjas in Pyjamas

Quarta-feira (24/10) - 14ª rodada

Team oNe x Team Liquid

FaZe Clan x Black Dragons

Ninjas in Pyjamas x Immortals

BootKamp Gaming x paiN Gaming