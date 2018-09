BlizzCon 2018 começa mais cedo com o Ingresso Virtual e traz conteúdos em português

Faltam menos de dois meses para a Blizzard Entertainment realizar a tradicional BlizzCon, mas o evento já começou nesta quarta-feira (12) com o lançamento do Ingresso Virtual da BlizzCon 2018. Esta modalidade de ingresso já está disponível para ser adquirido e dá acesso a quase 2 meses de vídeos exclusivos, com conteúdos novos a serem publicados regularmente de agora até a BlizzCon, que acontece nos dias 2 e 3 de novembro, na Califórnia.

“Concebemos a BlizzCon como uma celebração da nossa comunidade global, mas nem todos podem vir ao evento. Portanto, o Ingresso Virtual é uma ótima maneira de levar a BlizzCon aos jogadores do mundo todo,” comenta Mike Morhaime, CEO e cofundador da Blizzard Entertainment. “Nas próximas semanas e no evento principal, teremos várias atividades e surpresas incríveis para portadores de ingresso presencial e virtual da BlizzCon. Estamos ansiosos para mostrar tudo o que preparamos.”

O Ingresso Virtual também dá acesso a transmissões ao vivo com notícias e mesas-redondas importantíssimas do evento que podem ser acompanhadas pelo site BlizzCon.com, pela plataforma Battle.net e também pelo aplicativo de celular BlizzCon Mobile, que já está disponível para Android e iOS. Alguns dos vídeos são desbloqueados para qualquer usuário, porém todos os conteúdo são acessíveis para quem possui o Ingresso Virtual.

A BlizzCon 2018 terá uma programação interativa, na qual o público que possui os ingressos presencial e virtual vai poder ajudar a montar o evento, escolhendo o que ver no palco através de uma série de pesquisas interativas.

A BlizzCon será nos EUA, mas os espectadores de outros países com o Ingresso Virtual também poderão acompanhar transmissões, incluindo o Canal de Acesso Total e o conteúdo do palco Mítico, com tradução simultânea em sete idiomas: português brasileiro, espanhol, francês, alemão, russo, coreano e mandarim. E para fechar, nas semanas seguintes ao evento, VoDs de conteúdos selecionados dos outros palcos da BlizzCon também serão disponibilizados.