BGS: Encore e INTZ vão se enfrentar nas finais presenciais do Campeonato de Dota 2

A Brasil Game Show (BGS) anunciou nesta semana que será palco do campeonato de Dota 2 da Brasil Game Cup (BGC), a competição nacional de esportes eletrônicos da maior feira de games da América Latina. A 11ª Brasil Game Show acontecerá entre 10 e 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A definição das equipes finalistas aconteceu também esta semana, porém de forma online. As equipes Encore e-Sports e INTZ e-Sports Club provaram sua superioridade e vão se enfrentar de forma presencial no dia 10 de outubro com narração de Diego Hads e Felipe Maráu.

Especificamente neste dia, o evento será destinado exclusivamente para negócios e imprensa, o que impossibilita a presença do público em geral para torcer na final de Dota 2, mas quem não puder acompanhar ao vivo no local poderá assistir o confronto pelo YouTube da Brasil Game Cup.

O torneio de Dota 2 faz parte do calendário da BGC desde 2014. Para o evento deste ano, Dota 2 é o terceiro torneio anunciado da Brasil Game Cup. Já foram confirmadas as competições masculina e feminina de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) com finais em 11 e 12 de outubro, respectivamente.