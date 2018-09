CBLoL: Começa hoje a Série de Promoção com disputa entre RPG e INTZ

Já sabemos que a KaBuM é a equipe campeã da Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Agora está na hora de saber quem vai conseguir se manter na competição. A Série de Promoção começa hoje (14), com jogos entre INTZ e RPG, às 19h. Assim começa a competição pela permanência no CBLoL.

RPG terminou a primeira fase do campeonato na 4ª colocação, mas, ao chegar na Escalada, a Vivo Keyd soube ler muito bem a tática do time e superá-la, jogando a RPG na Série de Promoção sem piedade. Após esta derrota, o time novato teve bastante tempo para se preparar e aperfeiçoar. Se o suporte Vitor "Cabu" Oliveira se mostra mais ativo pode ser um diferencial para o time e podemos esperar grandes jogadas do mid laner Ruan "Anyyy" Silva.

Já os Intrépidos tiveram uma campanha abaixo do esperado na primeira fase do campeonato, terminando na 6ª colocação. O mid laner Bruno “Envy” Farias é o grande destaque da INTZ, com a maior soma de abates da equipe, e é seguido pelo jungler Diogo “Shini” Rogê, com o maior número de assistências do elenco. O time precisa se preocupar em parar o crescimento de Anyyy. Os jogadores Shini e RedBert podem ajudar nesse departamento, se realizarem várias investidas no mid.

Nenhum dos times precisa se preocupar ainda em ligar o alerta vermelho. Ambos têm até três dias de jogos para brigar pela permanência no CBLoL. Assim, INTZ e RPG têm uma grande probabilidade de continuarem no campeonato, mas tudo pode acontecer e a única certeza é que o Circuito Desafiante será o destino do perdedor do último embate do fim de semana.

Como demonstrado no gráfico acima, INTZ e RPG vão se enfrentar no formato Melhor de 3 (MD3) hoje, às 19h. Amanhã (15), o perdedor terá de lutar contra a ProGaming, às 13h, para evitar cair mais um pouco. O perdedor dos jogos de sábado será obrigado a encarar a vice-colocada no Circuito Desafiante, paiN Gaming, na Série de Acesso no domingo (16), às 13h, dessa vez no formato MD5.

Todos os jogos serão transmitidos nos canais oficiais do LoL Esports BR.