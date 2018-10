Thronebreaker: The Witcher Tales está em pré-venda

O Thronebreaker é o novo jogo da produtora e desenvolvedora CD PROJEKT RED. O game é um novo RPG single-player baseado no universo de The Witcher e já está em pré-venda. O jogo trará mais de 30h de histórias, 75 missões secundárias e a chance de liderar um exército em regiões inexploradas do universo de Geralt de Rivia. As batalhas que os jogadores enfrentarão são baseadas em histórias e na mecânica do card game GWENT.

"O Thronebreaker está quase pronto e não poderíamos estar mais felizes", afirma Marcin Iwiński, cofundador da CD PROJEKT. “O que começou como uma aventura single-player para um jogo de cartas multiplayer rapidamente superou o conceito original e se tornou um título único”.

O jogo será lançado no dia 23 de outubro para PC via GOG.com. Já a versão do jogo para os consoles Xbox One e PlayStation 4 será lançada no dia 4 de dezembro.