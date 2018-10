Diablo III: Eternal Collection vai invadir o Nintendo Switch

A Diablo III Eternal Collection, jogo de RPG de ação da Blizzard Entertainment, está chegando e nesta terça-feira (2) já começou a pré-venda na Nintendo eShop, pois o game poderá ser jogado no Nintendo Switch a partir do próximo mês. O lançamento oficial do jogo está marcado para o dia 2 de novembro.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Diablo III proporciona desafios e aventuras para uma vida inteira, pois o jogo evolui constantemente, e a Eternal Collection inclui uma gama de recursos, refinamentos e atualizações que já foram adicionados ao jogo. É possível fazer a Campanha de História que atravessa o Paraíso Celestial, o Inferno Ardente, entre outros. Já o modo Aventura permite obter recompensas com diversas atividades com objetivos dinâmicos em todas as áreas do jogo. Para fechar, há também as Temporadas, um modo de jogo que estimula a criação de novos personagens, conquista de recompensas de temporada e a batalha para subir na Tabela de Classificação regional.

“Em novembro, jogadores no mundo todo terão a oportunidade de apreciar Diablo III Eternal Edition onde e quando quiserem”, afirmou Reggie Fils-Aimé, presidente e COO da Nintendo of America. “A Nintendo sempre se dedicou a mudar a maneira como as pessoas jogam e ficamos muito empolgados pela parceria com a Blizzard nesse objetivo.”

(Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment)

Diablo III é originalmente um jogo de PC da Blizzaed Entertainment. A Diablo III Eternal Collection foi confeccionada para usufruir ao máximo da versatilidade do Nintendo Switch, tanto nos Joy-Cons como no Controle Pro. Será possível jogar em grupos de até quatro pessoas, as quais podem partilhar a mesma tela em um Nintendo Switch usando a conexão sem fio do console ou se conectarem pelo serviço Nintendo Switch Online.