LoL: Erasus é o novo jungle da RED Canids!

Após anúncio no último domingo (7) da saída de Lee "Chaser" Sang-hyun e Kim "Sky"Ha-neul, jungler e mid laner da RED Canids no 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) respectivamente, a organização não demorou a anunciar o substituto de Chaser para a disputa do Circuito Desafiante em 2019. O anúncio foi feito pelas redes sociais da Matilha nessa quarta-feira (10).

Leonardo “Erasus” Faria vinha atuando como jungler da Santos e-Sports, onde disputou a qualificatória para o Circuitão, sem sucesso.

Após o rebaixamento direto para o Circuito Desafiante, com uma campanha de apenas 2 vitórias em 7 séries disputadas, a organização da RED Canids busca se reestruturar.

Com isso, a escalação da RED Canids está da seguinte forma no momento:

Pedro “LEP” Luiz Marcari - Top Laner;

Leonardo “Erasus” Faria - Jungler;

Gustavo “Sacy” Rossi - Bot Laner;

Caio “Loop” Almeida - Suporte.

Há boatos de que talvez a posição de mid laner fique para o reserva do time, Adriano "Avenger" Perassoli. Porém, ainda não houve qualquer confirmação sobre o nome do titular da posição.