LoL: Equipes que disputarão a Grande Final do Mundial estão definidas

Hoje (28) foram definidas as equipes que se enfrentarão na Grande Final do Mundial 2018 de League of Legends, que acontecerá no dia 3 de novembro em Incheon, Coréia do Sul. A Invictus Gaming e a Fnatic asseguraram suas vagas após demonstrarem total controle em seus jogos nas Semifinais, que aconteceram nesse fim de semana (27 e 28), despachando os europeus da G2 e os americanos da Cloud 9, respectivamente.

Os solo laners Kang “TheShy” Seung-lok (topo) e Song “Rookie” Eui-jin (meio) da IG mostraram domínio de habilidades e versatilidade contra a G2. Com o brilho de seus sul-coreanos, a equipe chinesa não teve dificuldades em garantir a classificação em um 3 a 0 limpo, mostrando que a Fnatic vai ter que se preocupar com picks de Jayce e eBlanc da potência chinesa.

(Foto: Divulgação/LoL Esports)



Já a Fnatic enfrentou a esperança americana chamada Cloud 9 e atropelou sem piedade. Com os power picks de Viktor, na mão do topo Gabriël “Bwipo” Rau, e Rakan, do suporte Zdravets "Hylissang" Iliev, os Fanáticos não tomaram conhecimento dos adversários, garantindo um 3 a 0 tranquilo e assegurando a viagem para Incheon.

Invictus Gaming e Fnatic não são estranhas uma da outra, jogaram a fase de grupos no Grupo D e ainda tiveram que disputar uma partida de desempate pelo primeiro lugar, vencida pela Fnatic.

A Fnatic terá a chance de tentar quebrar a supremacia asiática, que ocorre desde a primeira season. Uma série eletrizante nos espera na Grande Final do Mundial de League of Legends que acontecerá no dia 3 de novembro, madrugada de sexta para sábado, às 4 horas da manhã (horário de Brasília).