LoL: RED Canids anuncia novas contratações

RED Canids está a todo vapor anunciando as mudanças na equipe para a disputa do Circuito Desafiante 2019. Apenas um dia após a organização anunciar Leonardo “Erasus” Faria como novo caçador, a Matilha voltou a anunciar em suas redes sociais novidades na line-up para a disputa do Circuitão.

A mais impactante foi o retorno do suporte Victor "Cabu" Oliveira. Cabu já havia disputado o 1º Split do CBLoL 2018 pela RED Canids. Ao fazer dupla com o ADC Gustavo “Sacy” Rossi, eles foram considerados um dos duos de bot lane mais fortes do primeiro semestre deste ano.



Após um 3º lugar no CBLoL, a organização optou por dispensar o suporte, que foi disputar o 2º Split pela RPG (antiga IDM Gaming), onde teve altos e baixos e teve que disputar a Série de Promoção para evitar o rebaixamento.

O jogador já havia deixado uma “dica” em seu Twitter pessoal, que acabou respondendo após o anúncio oficial.



A organização também aproveitou a presença da equipe na Brasil Game Show para anunciar a renovação com o ADC Gustavo “Sacy” Rossi por meio de um vídeo em suas redes sociais. A renovação tem duração de dois anos.​

E, nesta madrugada (12), o mid laner Adriano "Avenger" Perassoli anunciou, em seu Twitter pessoal, sua promoção de reserva para titular da equipe. Avenger já estava com a organização desde janeiro deste ano, atuando na RED Academy, que disputava uma vaga no Desafiante.

​ N sei se todos sabem mas fui promovido pra titular na RED, conto com o apoio de vocês nessa nova jornada, vou me esforçar o máximo e provar q posso alcançar o topo. #GORED — Avenger (@Avengerlol1) 12 de outubro de 2018

Vale lembrar que a organização ainda não se pronunciou sobre a situação do jungler Park “Winged” Tae-jin, que não jogou o 2º Split por questões de saúde e continua como membro inativo da Matilha.

Após as novidades, a escalação da RED Canids fica:

Pedro “LEP” Luiz Marcari - Top Laner;

Leonardo “Erasus” Faria - Jungler;

Adriano "Avenger" Perassoli - Mid Laner;

Gustavo “Sacy” Rossi - Bot Laner;

Victor "Cabu" Oliveira - Suporte;

Caio “Loop” Almeida - Suporte.