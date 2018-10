LoL: Termina a Fase de Grupos do Mundial

As oito equipes que irão disputar as Quartas de Final do Mundial de League of Legends 2018 foram definidas nessa quarta-feira (17), em Busan, a segunda cidade mais populosa da Coréia do Sul. Os playoffs contarão com 3 equipes chinesas e 2 coreanas, e começam neste sábado (20).

O grupo B foi o primeiro a realizar a decisão dos classificados. No último domingo (14), dia onde a chinesa Royal Never Give Up apareceu um pouco apagada e a Cloud 9 brilhou. Os americanos da ​C9 lutaram pela classificação e chegaram a ter chances de bater a RNG, o que lhes permitiram a primeira colocação do grupo, mas os chineses defenderam o primeiro lugar, com destaque para o Rakan de Ming. Assim, as colocações ficaram:

Na segunda-feira (15), no grupo A foi o dia da redenção dos sul-coreanos da Afreeca Freecs. após um primeiro dia decepcionante, a equipe atropelou os adversários terminando o dia invicta e a assegurando a primeira posição. Já a G2 Esports teve que lutar pelo segundo lugar em uma partida de desempate contra a Flash Wolves, onde o Heimerdinger de Petter "Hjarnan" Freyschuss brilhou e levou os europeus para a vitória. O grupo A terminou a Fase de Grupos dessa forma:

Os classificados grupo C foram definidos na terça-feira (16). A Team Liquid de Yiliang "Doublelift" Peng chegou com esperanças de classificação, mas para isso dependia de uma derrota da EDward Gaming para algum dos outros integrantes do grupo, que acabou não acontecendo. Após uma vitória dos chineses em cima da KT Rolster, foram cravadas as colocações:

Por último veio o grupo D. Com os jogos realizados ontem (17), Invictus Gaming e Fnatic se classificaram. A “surpresa” foi o primeiro lugar conquistado pela Fnatic, que conseguiu vencer a IG na partida de desempate que lhe assegurou a liderança do grupo, com destaque para o desempenho do mid laner Rasmus “Caps” Winther. Dessa forma, o último grupo ficou assim:

Os confrontos das Quartas de Final já foram decididos e serão disputados nesse fim de semana, nos dias 20 e 21 de outubro, em Busan. Vale lembrar que, devido ao fuso horário, os confrontos serão na madrugada do Brasil de sexta para sábado e de sábado para domingo. Os confrontos serão:

Data Horário Confronto 20/10 Aprox. 01h KT Rolster vs Invictus Gaming 20/10 Aprox. 05h Royal Never Give Up vs G2 Esports 21/10 Aprox. 01h Afreeca Freecs vs Cloud 9 21/10 Aprox. 05h Fnatic vs EDward Gaming