Dota 2: paiN Gaming termina em 4º na ESL One Hamburg

Neste sábado (27), a organização brasileira paiN Gaming jogou a fase de playoffs da ESL One Hamburg, na Alemanha. Com uma campanha fraca na Fase de Grupos, a organização se viu na Chave dos Perdedores lutando para sobreviver.

A paiN já havia vencido a primeira série Melhor de 3 (MD3) em sua chave na sexta-feira (26), o que a levou para o dia seguinte embalada. Na manhã do dia 27, os jogadores enfrentaram a Team Aster, das lendas chinesas Liu “Sylar” Jiajun e Lu “Fenrir” Chao, em uma MD3 onde, após verem os chineses ganharem o jogo 1, os cyber atletas da paiN conseguiram dois stomps seguidos, o que resultou no avanço para a semifinal na Chave dos Perdedores e o confronto com a poderosa Team Secret.

A Secret confirmou o favoritismo no primeiro jogo, no qual venceu a partida em 17 minutos. Um verdadeiro balde de água fria para a paiN, que tentou lutar no segundo confronto, mas não foi párea para a equipe do capitão Clement “Puppey” Ivanov, perdendo por um 2 a 0 limpo.

A Team Secret avançou então até a Final e se sagrou campeã da ESL One Hamburg ao derrotar a Vici Gaming ontem (28), pelo placar de 3 a 2.

A chave do torneio terminou assim: