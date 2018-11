BlizzCon: Blizzard anuncia Diablo Immortal para celulares

Nesta sexta-feira (2) durante a BlizzCon 2018, que ocorre entre os dias 2 e 3 deste mês em Anaheim, nos EUA, a Blizzard anunciou um jogo totalmente novo de sua franquia Diablo, dessa vez para dispositivos móveis. Anúncio se deu no mesmo dia em que a franquia chegou no console Nintendo Switch.

O jogo Diablo Immortal está em desenvolvimento para iOS e Android. A companhia também deixou claro que pretende produzir o game colocando a jogabilidade em primeiro lugar. Confira o trailer do jogo abaixo:

No trailer cinemático é possível as classes de Diablo III: Bárbaro, Cruzado, Caçador de Demônios, Monge, Necromante e Arcanista, juntas para confrontar Diablo dentro de uma dungeon, que tem a pegada do Diablo III do PC e dos consoles. O vídeo também revela que todas as seis classes terão novas habilidades e o modo online, que parece poder ser jogado por até 6 pessoas.

A Blizzard também divulgou um vídeo curto de gameplay, mostrando um pouco da interface e do sistema de combate do jogo:

Diablo Immortal está sendo produzido em parceria com a NetEase Games e a data de lançamento ainda não foi divulgada, mas já é possível fazer o pré-registro no site oficial e na Play Store do Android.