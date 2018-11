Finais de Rainbow Six Pro acontecem neste fim de semana no Rio de Janeiro

As Finais da Rainbow Six Pro League, a maior competição internacional da modalidade e uma das principais competições de eSports do mundo, acontece neste fim de semana, nos dias 17 e 18 de novembro, na Jeunesse Arena, nor Rio de JNeiro. Mais de 85% dos ingressos para os dois dias ja foram vendidos, mas ainda é possível adquirir pelo site ou na própria bilheteria do local.

Há duas equipes brasileiras na disputa: FaZe Clann e Immortals. As duas são de origem americana e entraram no cenário brasileiro neste ano querendk consolidar suas marcas e mostrar porquê são referência nos eSports.

A disputa contará também com Evil Geniuses e Rogue, dos Eua, as europeias G2 Esports e Mock-it, além de Nora-Rego e Fnatic, representantes da Ásia-Pacífico, todas competindo por uma premiação de US$ 275 mil, que será distribuída entre as vencedoras.

Os fãs e torcedores que estiverem presentes encontrarão por lá personalidades como Danilo Gentilli, gORDOx, The D4rkness, Patriota, Igor3K, Overman, Muca Muriçoca, Irmãos Piologo, Calango, Montalvaoo, Sidão do Game, StereOnline, e os jogadores Léo Zigueira, Nesk, SexyCake e Intact. Além de acompanharem de perto a disputa pelo título mundial, eles participarão de um “Meet & Greet” com o público.

A Jeunesse Arena também será palco de uma exposição com itens da história do competitivo de Rainbow Six que todos os visitantes terão acesso e contará com troféus, camisas autografadas, fotos, entre outros objetos.

Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo Sportv.com e canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube. A grande final terá transmissão ao vivo no canal Sportv 3.

Confira o calendário de jogos:

Além disso, o jogo está disponível gratuitamente até 18 de novembro em todos os consoles e PCs com Windows. É possível experimentar o jogo de graça, com acesso a todos os mapas, modos e os 20 operadores originais. Os detalhes e informações sobre o “Free Weekend” estão disponíveis aqui.