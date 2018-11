Seletiva feminina de time profissional tem inscrições até amanhã

A Athenas Girls chegou para acelerar o desenvolvimento do cenário profissional feminino de eSports com a abertura do seu primeiro processo seletivo de jogadoras, ou melhor, Guerreiras. As inscrições são para formar um time de League of Legends e podem ser realizadas até amanhã (18).

A inscrição é gratuita e basta preencher um formulário com informações pessoais e de jogo para participar.

A seletiva busca formar uma line-up forte, com atletas dedicadas para chegar às divisões de elite do cenário.

As jogadoras inscritas serão divididas em equipes de acordo com seus respectivos elos e se enfrentarão em um mini-torneio na eMasters, plataforma autimatizada de criação, gestão e disputa de campeonatos de eSports.

A competição será dividida em duas fases, entre 30 de novembro e 2 de dezembro e em seguida entre 7 e 9 de dezembro. As duas melhores equipes vão se enfrentar presencialmente em uma série Md3 no dia 12 de dezembro presencialmente no Good Game e-Sports Bar em São Paulo.

As atletas vencedoras serão apresentadas em um evento para a imprensa na sede da Intel Brasil, em São Paulo. Além da contratação, as jogadoras receberão um computador Predator Helios 300 com processador Inter Core de alto desempenho e um kit de periféricos gamers da Logitec G e 5 mil BF, moeda interna da eMasters.

O calendário de treinos para 2019 começará focado na disputa de torneios da eMasters para melhorar elementos básicos de comunicação e entrosamento das atletas. Após esse aperfeiçoamento, o time vai iniciar sua fornada até as divisões de elite do cenário.

"Chegamos para acelerar o desenvolvimento do cenário de e-Sports no Brasil e, ao apoiar uma iniciativa de fomento do cenário feminino, acreditamos que podemos fortalecer as bases e permitir um desenvolvimento mais rápido e seguro dos esportes eletrônicos", afirmou Jaques Weltman, co-fundador da eMasters.

Para se inscrever, clique neste link.