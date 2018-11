R6: G2 vence Fnatic por nocaute e segue para a final da Pro League

Após a FaZe Clan garantir sua vaga na final, foi a fez da segunda semifinal da Rainbow Six Pro League, entre G2 Esports e Fnatic, neste domingo (18), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. O confronto terminou em vitória para a G2 por 2 a 0.

No primeiro mapa, Banco, G2 conseguiu um 6 a 0 limpo. O segundo jogo foi no mapa Litoral, que é um ponto forte da G2. E não deu outra, a G2 confirmou sua supremacia com um 6 a 0.

Assim, a G2 finalizou a Fnatic com um histórico 12 a 0. Vale lembrar que a Fnatic jogou sem seu capitão Magnetic, que foi impossibilitado de participar, pois precisou realizar uma cirurgia de emergência. O coach Dizzle jogou em seu lugar.

A grande final entre FaZe Clan e G2 acontece ainda hoje, as 19h.