LoL: Bang é o novo atirador da 100 Thieves

Nesta sexta-feira (23), a equipe da LCS NA, 100 Thieves anunciou por meio de suas redes sociais o atirador sul-coreano multicampeão Bae “Bang” Jun-sik como seu novo reforço. Com um contrato de dois anos, Bang assumirá a posição de Cody “Cody Sun” Sun, que foi dispensado pela equipe.

Please welcome @Bang to 100 Thieves.



Bang has been competing under SK Telecom T1 for the past 5 years, winning 2 League of Legends World Championships. He will be joining us on a 2-year deal as our ADC. #100T pic.twitter.com/tnyhISXIs2 — 100 Thieves (@100Thieves) 22 de novembro de 2018

Após cinco anos, dois campeonatos mundiais, dois Mid Season Invitational (MSI) e vários títulos de LCK, Bang deixou a tricampeã mundial SK Telecom T1 (SKT) após um 2018 conturbado para a organização. Com resultados pouco expressivos, a equipe ficou de fora até mesmo do Worlds deste ano, que foi o gatilho para uma reformulação em torno do meio Lee “Faker” Sang-hyeok.

I'm yours NA fans pic.twitter.com/bHfaLmOLkA — 100T Bang 배준식 (@Bang) 22 de novembro de 2018

Em seu Twitter, o atirador escreveu uma carta para os fãs norte-americanos, dizendo:

“Olá, aqui é o Bae ‘Bang’ Jun-sik oficialmente entrando na 100 Thieves, começando dia 22 de novembro de 2018. Eu apenas gostaria de dizer que é uma grande honra participar da 100 Thieves já estou muito animado para conhecer os fãs do NA em breve. Mesmo sendo um jogador profissional por vários anos e evoluindo constantemente como um melhor jogador, eu estava preocupado sobre o futuro da minha carreira devido ao fato que o cenário profissional do LoL não é um lugar onde um jogador alcança o sucesso sozinho. Contudo, tive a chance de conversar com a 100 Thieves e os companheiros de equipe várias vezes, eu vi a vontade que o time tem em vencer e ser bem sucedido, que eu pensei que seria um ótimo encaixe para mim e que, no final, me levou a grande honra de se juntar a 100 Thieves. Eu vou dar o meu melhor para mostrar as melhores jogadas e performance na 100 Thieves, como nunca antes e estarei olhando para a frente, para o grande apoio dos meus futuros fãs no NA. Enfim, eu irei dar o melhor da minha habilidade para me tornar o ‘Bang’ que os fãs da 100 Thieves se sentirão orgulhosos de torcer. Muito obrigado e vejo vocês em breve.”

A line-up da 100 Thieves para 2019 está assim:

Kim “Ssumday” Chan-ho – topo;

Andy “AnDa” Hoang – caçador;

Choi "Huhi" Jae-hyun – meio;

Bae “Bang” Jun-sik – atirador;

Zaqueri “aphromoo” Black – suporte.