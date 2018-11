Conheça o primeiro campeão da Liga Escolar de League of Legends

Primeira Liga Escolar de League of Legends, organizada pela Agencia Ghames com apoio da Lunes e da Riot Games, concluiu seu primeiro campeonato esta semana. A equipe VB – Escola Municipal Professor Vicente Bastos, de São Caetano do Sul, em São Paulo, faturou o título e a premiação de R$ 5 mil.

A VB fez uma campanha invicta e chegou na final como a favorita ao título. O embate da VB foi contra o Colégio Nobel, de Maringa, no Paraná, e se deu no formato Md5 e, já nos picks e bans da primeira partida, os jogadores das duas equipes mostraram ter estudado seus adversários.

A VB pressionou muito as rotas com uma composição agressiva e ditou o ritmo da partida, ficando mais forte e adquirindo vantagem nos embates das equipes. Foi um primeiro jogo muito bem executado, praticamente sem erros.

Na segunda partida, o Colégio Nobel reagiu e os times já se enfrentaram no 5x5 ainda no nível 1. A partir daí a partida seguiu de forma caótica, porém equilibrada. Nobel esteve em vantagem em diversos momentos, mas o suporte FunnyOver da VB fez toda a diferença para a vitória de seu time.

O Nobel se mostrou diferente no terceiro jogo, mais acanhado e focando o defensivo. Já a VB focou alvos únicos, explorando bem as habilidades de cada campeão e se impondo durante todo o jogo. Assim, a VB se sagrou campeã com um placar de 3 a 0.

“A experiência da Liga foi algo incrível, sensacional pra gente. É sempre muito bom participar de torneios assim, sendo um jogador amador ainda e que carrega o sonho de se tornar profissional. Mesmo com nossas limitações, separamos horários específicos para treinos, para se dedicar ao campeonato, para ver onde estávamos errando, consertar os erros, falar com o coach, ver replay e até ajudar os companheiros para que as notas estivessem boas e eles aptos a competirem. Tudo isso fez parte da nossa preparação. Trabalhamos muito por isso, e sermos recompensados, ganhando uma final com sobra, com a equipe toda jogando bem, é algo que nos deixa muito felizes, com vontade de continuar como time e de manter o sonho de se profissionalizar no eSport em pé", afirmou capitão do time Victor Hugo “VCT VihU” Gomes.