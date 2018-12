LoL: paiN Gaming está nas semifinais da Superliga ABCDE

Essa sexta-feira (30) de Superliga ABCDE teve um dos confrontos mais esperados dessa edição. Com a reedição da última final do Circuito Desafiante, paiN Gaming e Redemption eSports fizeram a primeira série do dia sob muito hype por ser importante para ambas as equipes e a segunda série do dia teve o confronto das já eliminadas Operation Kino e IDM Gaming. O dia também foi marcado pela estreia do patch 8.23, da pré-temporada, no torneio.

PAIN GAMING 2 - 1 REDEMPTION

A série começou com uma vantagem para a paiN, após um atraso por parte da Redemption devido a queda de um avião de pequeno porte na Zona Norte de São Paulo. A organização foi punida com uma derrota por WO na primeira partida, iniciando a série já perdendo por um 1 a 0.

A segunda partida começou muito bem para a equipe da Redemption, conseguindo uma pequena vantagem na fase de rotas, que cresceu em uma luta na rota inferior aos 13 minutos, onde o Rumble do topo Nyu conseguiu um Double Kill e a torre. Após isso, a equipe da Redemption conseguiu bons pickoffs graças ao controle da visão adquirido com a vantagem para a utilização do ultimate do Nocturne do caçador Zuao e aos 25 minutos, eles encaixaram uma luta na região do Vermelho da paiN e saiu vitoriosa, que gerou um Barão de graça e a vantagem necessária para empatar a série.

Na partida decisiva, a equipe da paiN conseguiu uma grande vantagem ao utilizar o Arauto do Vale na rota inferior, que resultou na destruição da torre tier 1. Devido ao grande potencial de rotação da composição da paiN, a Akali do meio tinowns e as Flechas de Cristal da Ashe do atirador Matsu estavam prontas para punir qualquer posicionamento errado da equipe da Redemption, o que possibilitou um Barão sem dificuldades aos 27 minutos. Com o buff em suas mãos, não foi difícil para a paiN focar o Nexus e fechar a série com um 2 a 1.

O King of the Match foi o jogador da rota do meio da paiN, tinowns.

Fonte: Reprodução/Superliga ABCDE



IDM GAMING 2 - 1 OPERATION KINO

Na série das equipes já eliminadas houve uma exibição dos itens fortes do patch, incluindo a nova Colheita Sombria sendo muito bem utilizada.

Na primeira partida, a IDM saiu na frente em abates, mas a Operation Kino respondeu com objetivos. A utilização do Arauto do Vale na rota inferior deu muito ouro para o Vel'Koz de Ziriguidun, que passou a dar poke constante na equipe adversária. Com a vantagem da pressão, a OPK passou ganhar visão no território inimigo e vantagem e aos 19 minutos a equipe conseguiu uma excelente luta pelo Dragão Infernal onde conseguiram 3 abates, além do buff. Aos 27 minutos, a OPK encontrou um pickoff no suporte Damage e se aproveitando do buff, fez o 1 a 0 na série.

A segunda partida marcou a estreia do campeão Karthus na Superliga, o campeão já vinha sendo uma força na solo queue e flertava com o competitivo, com seu ultimate global e sua passiva de spammar habilidades mesmo após a morte tornaram o campeão extremamente forte após essa última atualização.

Jogando na rota do meio, o Karthus de Anyyy começou o jogo com uma ótima vantagem após pegar o First Blood com direito a Golpear, isso acelerou muito o jogo da IDM já que a eliminação começou a dar os stacks da Colheita Sombria do campeão - além do ouro. Com isso em mãos, a IDM foi utilizando muito bem a ultimate do campeão que, por si só, causava uma pressão global. O momento que mostou a força do Karthus foi a primeira grande luta, aos 16 minutos, onde Anyyy conseguiu um Double Kill após ser eliminado, a OPK esboçou uma reação ao conseguir alguma eliminações e um buff do Barão mas aos 32 minutos, a IDM conseguiu o segundo Barão do jogo e mesmo perdendo o inibidor da rota superior conseguiu um avanço. A partida ainda teve um Dragão Ancião para a OPK, mas aos 40 minutos a IDM venceu mais uma luta e conseguiu o terceiro Barão do jogo, que foi utilizado para a última luta do jogo e o push final, com direito a um Triple Kill pro atirador Sarkis.

Na partida decisiva da série, a IDM manteve a escolha de Karthus para Anyyy, que se mostrou muito efetiva contra a Akali do meio Chavoso. A Ilha conseguiu o First Blood quando o Lee Sin do caçador Sting encaixou um flanco em cima da rota inferior da Operation Kino e, em uma luta aos 5 minutos de jogo, a IDM mostrou que o Karthus deve ser respeitado, onde sua ultimate causou muito dano nos jogadores adversários, garantindo uma luta melhor para a IDM. Após isso, o jogo deu uma acalmada até os 10 minutos, onde a OPK tentou interromper a execução do Arauto mas acabou apenas entregando mais vantagem para a Ilha. A IDM conseguiu dominar a visão na parte inferior do mapa, possibilitando até mesmo dives na rota inferior. A Operation Kino conseguiu uma luta favorável aos 17 minutos, com um Triple Kill pra Akali, mas mesmo com essa teamfight, a vantagem da IDM era muito grande, Anyyy ainda conseguiu mais alguns abates após invadir a selva de Sting. Mas aos 24 minutos a IDM acabou com as esperanças de comeback em uma luta estendida pelo Barão, onde a equipe eliminou toda a OPK e ficou com o buff. Com toda a vantagem, somada ao Barão, a Ilha finalizou a série com um 2 a 1 e fez seus primeiros pontos na Superliga.

O suporte da IDM, Damage, foi eleito o King of the Match da série.

Fonte: Reprodução/Superliga ABCDE



Com esses resultados, a paiN Gaming se tornou a primeira equipe a estar classificada para os playoffs desta Superliga ABCDE. Ainda pela quarta semana de Superliga teremos nesse sábado (1): Team oNe enfrentando a INTZ, além do embate entre Falkol e ProGaming e no domingo (2) Santos Esports contra Vivo Keyd e pra encerrar a semana CNB enfrentando a Bulldozer.