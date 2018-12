LoL: Conheça os vencedores do Prêmio CBLoL 2018

O Prêmio CBLoL 2018 foi realizado nesta semana, em uma premiação de gala impecável, onde os grandes nomes do cenário brasileiro se reuniram para celebrar seus destaques e as jogadas mais memoráveis da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2018. Evento aconteceu nessa terça-feira (27), no auditório do MASP, em São Paulo.

MELHOR TOPO

Robo (CNB) - vencedor

Jisu (Flamengo)

Zantins (Kabum)

MELHOR CAÇADOR

Shrimp (Flamengo) - vencedor

Ranger (Kabum)

Revolta (Vivo Keyd)

MELHOR MEIO

Dynquedo (Kabum) - vencedor

Anyyy (RPG)

Goku (Flamengo)

MELHOR ATIRADOR

Titan (Kabum) - vencedor

BRTT (Flamengo)

Micao (Vivo Keyd)

MELHOR SUPORTE

Riyev (Kabum) - vencedor

Esa (Flamengo)

Jockster (Vivo Keyd)

MELHOR TÉCNICO

Hiro (Kabum) - vencedor

Jimmy (CNB)

Von (Flamengo)

JOGADOR REVELAÇÃO

Anyyy (RPG) - vencedor

Cariok (RPG)

Mills (INTZ)

PRÊMIO GILLETTE MELHOR JOGADOR

Dynquedo (Kabum) - vencedor

Shrimp (Flamengo)

Titan (Kabum)

CRAQUE DA GALERA

BrTT (Flamengo) - vencedor

Dynquedo (Kabum)

Titan (Kabum)

Rakin (CNB)

A seleção dos vencedores leva em consideração os votos de pro players, imprensa, casters e especialistas, além do A/M/A (Abates, Mortes e Assistências), Número de Destaques e o Status CBLoL, inclusive estatísticas que variam de acordo com a posição de cada jogador. Apenas o Craque da Galera é escolhido de forma diferente, sendo uma escolha a partir dos votos da comunidade de fãs e jogadores de LoL.

O evento também contou com uma apresentação do rapper Emicida, cantando mais uma vez a música apresentada na final do CBLoL realizada em Porto Alegre em setembro. O youtuber Felipe Castanhari, do Canal Nostalgia, também fez uma participação na entrega de prêmios. A premiação pode ser assistida na íntegra no canal do YouTube da Riot Games Brasil, o Lol eSports BR.