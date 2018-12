LoL: Riot anuncia mudanças no formato do CBLoL

Após a adição das Melhores de 3 e da Escalada em 2018, alterações que agradaram muitos dos fãs, a Riot Games anunciou hoje (8) mudanças no torneio para o ano de 2019. As MD3 serão alteradas para três partidas MD1​, onde cada time jogará 3 vezes contra cada oponente em semanas diferentes na fase de grupos do CBLoL. Assim, todas as equipes jogarão em todos os dias, o mesmo formato utilizado na LCS NA, maior competição da América do Norte.

O novo formato vai garantir 84 jogos entre as oito equipes participantes da fase de grupos, quantidade que antes só era possível caso todas as séries fossem para o terceiro jogo, a fase de grupos também será prolongada de 7 para 10 semanas. Essa extensão da fase de grupos do CBLoL foi um fator que fez a Riot optar por voltar às Semifinais tradicionais e extinguir a Escalada, devido ao cronograma ter que encaixar com as competições internacionais.

Em relação à Série de Acesso, ela voltará a ser como era, o 8º colocado do CBLoL será rebaixado automaticamente para o Circuito Desafiante e o 7º disputará a vaga contra o vice campeão do Circuitão.

Foi anunciado também que o CBLoL terá início no dia 12 de janeiro, começando mais cedo do que nas temporadas passadas.