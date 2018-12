LoL: Havan Liberty compra vaga da WP Gaming no Circuitão

Nesta terça-feira (11), a Havan Liberty Gaming revelou oficialmente a compra da vaga da WP Gaming no Circuito Desafiante, a transação já foi aprovada pela Riot Games. A equipe será a segunda estreante do Circuitão, ao lado da Falkol do caçador Thúlio "SirT" Carlos.

Finalizando nosso primeiro ano, assumimos o Circuito Desafiante na próxima temporada! pic.twitter.com/5tz5PnWjUv — Havan Liberty #new_level (@havanliberty) 11 de dezembro de 2018

Segundo rumores, a compra da vaga foi na faixa dos R$150.000 (cento e cinquenta mil reais), mais um investimento por parte da Havan Liberty que já inaugurou um gaming office em agosto, na cidade de Brusque, interior de Santa Catarina.

A line up da Havan Liberty manterá o treinador Evandro "Yaltz" de Cerqueira, o topo Bruno "Kennedys" Goularte e o meio Thales "KalesMyth" Braga.

A WP Gaming revelou que a venda da vaga foi estratégica para a empresa, que disputará o acesso ao Circuito Desafiante novamente e com uma nova formação.