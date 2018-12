LoL: Rakin é contratado pela Team Liquid

A contratação do meio Rafael “Rakin” Knittel pela Team Liquid anunciada hoje (12) pelas redes sociais. O jogador, que havia sido liberado na reestruturação da CNB e-Sports, se tornará o primeiro brasileiro a atuar por uma equipe de região major do League of Legends.

Rakin já está em Los Angeles ao lado de toda a equipe. O brasileiro foi contratado para ser reserva do dinamarquês Nicolaj “Jensen” Jensen, podendo atuar também pela equipe Academy, além de se tornar streamer oficial da organização.

A line up da Team Liquid fica:

Jung "Impact" Eon-yeong - topo;

Jake "Xmithie" Puchero - caçador;

Nicolaj "Jensen" Jensen - meio;

Rafael “Rakin” Knittel - meio;

Yiliang "Doublelift" Peng - atirador;

Jo "CoreJJ" Yong-in - suporte.