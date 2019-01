LoL: CBLoL 2019 começa com surpresas e novo formato 

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) teve seu início no último sábado (12), estreando seu novo formato MD1X3 anunciado em dezembro. Abertura do torneio também contou com a participação de novos jogadores no cenário brasileiro que chegaram na off season, tendo como destaque o atirador Matias “WhiteLotus” Musso, um dos melhores atiradores da América Latina. O torneio começou mais cedo este ano para encaixar no calendário de competições internacionais da Riot Games.

Conforme segue a tradição, a primeira partida do CBLoL 2019 foi entre as equipes que disputaram a final do split anterior: Flamengo e Kabum.

FLAMENGO 1x0 KABUM

A partida que deu início ao CBLoL desse ano foi bem equilibrada no começo, mas após lutas vantajosas para a equipe rubro-negra, a KaBuM assistiu os adversários começarem um grande snowball conseguindo objetivos no mapa. O momento decisivo da partida foi aos 28 minutos, quando o Fla conseguiu uma luta com vantagem numérica na base inimiga, e assim conquistando a primeira vitória da competição.

KEYD 0x1 UPPERCUT

O segundo jogo do dia foram as estreias do caçador Huang "Laba" Zhen-Yang, vindo da LMS para Keyd, e do lado da Uppercut a dupla portuguesa João "Alternative" Parada e António "LeChase" Ramalho, atirador e caçador (respectivamente).

A partida começou difícil para a Uppercut, com constantes invasões do Gragas de Laba e eliminações em cima do Viktor de Anyyy, que deram uma boa vantagem para a Keyd. Mas, durante a tentativa de Barão pelos Guerreiros, o Lucian de Alternative conseguiu roubar o buff após eliminar o Gragas, o que virou totalmente a partida para o lado da Uppercut que, após três barões e cinco dragões, conseguiu fechar a jogo.​​​​​

PROGAMING 0x1 REDEMPTION

A penúltima partida do primeiro dia do CBLoL foi bem estratégica e jogada em um ritmo mais lento, tendo o first blood sendo derramando aos 15 minutos de jogo pela da ProGaming. Mas esse foi um dos poucos momentos que a RDP não se viu a frente da PRG. No restante da partida os atuais campeões do Circuito Desafiante conseguiram executar diversos objetivos pelo mapa, sendo fácil para a Redemption usar o buff do Barão para o push final, com direito a um triple kill do Lucian de DudsTheBoy.

INTZ 1x0 CNB

A última partida do sábado foi marcada pela estreia do atirador multicampeão WhiteLotus e foi bem tranquila para a INTZ, enfrentando uma CNB totalmente reformulada. Não foi difícil para os Intrépidos encerrarem a partida sem ceder sequer uma eliminação para os Blumers.

No segundo dia, algumas equipes buscaram conseguir seus primeiros pontos e não deixar os adversários se distanciarem na liderança.

UPPERCUT 1x0 KABUM

A primeira partida de domingo começou bem equilibrada, com eliminações para ambos os lados, mas desde cedo já foi possível ver que a equipe da Uppercut estava com uma ligeira vantagem. O que consolidou a vantagem para os Cangurus foi um pickoff aos 24 minutos em cima do Gragas de Ranger, que deixou o Barão nas mãos da Uppercut. E mesmo não conseguindo fechar o jogo ali mesmo, a Uppercut conseguiu mais lutas vantajosas, o que resultou em um segundo Barão para a equipe e então, após um pickoff no Titan, a equipe conseguiu destruir a base dos atuais campeões do CBLoL.

VIVO KEYD 0x1 CNB

A equipe da CNB foi para o confronto sem ter conseguido uma eliminação que seja no primeiro dia, já a Keyd havia praticamente entregue uma vitória, sendo assim, ambas as equipes foram ao Rift buscando pontuar pela primeira vez no torneio.

A CNB teve uma boa vantagem desde o começo da partida, a rota inferior de Ezreal de pbO e Alistar de Hawk conseguiu dominar a dupla da Keyd, sem dar oportunidade para os adversários crescerem. Mas o maior trunfo da CNB foi a composição que conseguiu anular os Kindred de Laba, quase todos os campeões da equipe Blumer eram counters do caçador dos Guerreiros, o que pesou muito a partir do mid game e foi o que carregou a equipe para a primeira vitória na competição.

REDEMPTION 1x0 INTZ

Em um jogo de times que tinham pontuado no primeiro dia, as duas equipes foram para continuar na liderança do CBLoL.

A partida foi um verdadeiro stomp por parte da Redemption, a equipe conseguiu anular o Lee Sin de Shini com uma grande execução de Zuão. O caçador usou sua Camille para roubar campos e encaixar excelentes ganks para criar um snowball para a equipe, que encerrou a partida sofrendo apenas 2 abates.

FLAMENGO 1x0 PROGAMING

O Mengão veio para esse jogo visando continuar na liderança e provar sua superioridade em relação aos adversários. Em um jogo extremamente limpo, a equipe rubro-negra conseguiu anular os jogadores da ProGaming, começando com um double kill para a Tristana de brTT. As duas eliminações nas mãos do hypercarry foram suficientes para a equipe despontar em um enorme snowball, onde a ProGaming apenas assistiu e não conseguiu resistir a agressividade do Flamengo, vendo seu nexus ser destruído aos 27 minutos.

Ao final da primeira semana, a tabela do CBLoL ficou assim: