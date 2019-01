LoL: Flamengo se isola na liderança do CBLoL

O segundo fim de semana do CBLoL veio para mostrar os potenciais das equipes e bagunçar a tabela. Com direito a embate de líderes, as partidas mostraram um controle de jogo e evolução constante das equipes, com destaque para a Vivo Keyd, que conseguiu se recuperar das duas derrotas sofridas na primeira semana.

REDEMPTION 1x0 CNB

Na primeira partida do final de semana, os atuais campeões do Circuitão vieram embalados para enfrentar a CNB. A Redemption visava se manter entre os líderes da competição e mostrar que não estavam apenas em um bom momento no fim de semana passado.

O jogo foi bem tranquilo para a RDP, que cedeu apenas quatro eliminações e duas torres para os Blumers. Fora isso, foi uma dominação total com cinco dragões elementais, um Barão e, por último, um Dragão Ancião que levou a equipe a mais uma vitória.



INTZ 1x0 PROGAMING

Em mais uma partida bem controlada pela equipe vencedora, os Intrépidos conseguiram limitar a ProGaming a três eliminações, anulando completamente a equipe adversária e após conseguirem o segundo buff do Barão, os Intrépidos não tiveram dificuldades em encerrar a partida, com direito a double kill da Kalista do atirador WHITELOTUS.

UPPERCUT 0x1 FLAMENGO

Na partida mais disputada do sábado, as equipes tinham planos de jogo semelhantes, visando jogar ao redor da rota inferior e seus atiradores, mas foi a Uppercut que saiu na frente, colocando pressão em todas as rotas e conseguindo farmar muito bem, mesmo perdendo alguns objetivos globais. Mas partida começou a tomar um rumo diferente quando Shrimp conseguiu um roubo de Barão para a equipe rubro-negra, colocando-os de volta no jogo. A partida estagnou por alguns minutos após o Barão e ambas as equipes se estudarem bastante, até os 33 minutos de jogo, quando o Flamengo achou uma brecha e explodiu o Corki de Anyyy, que era a maior fonte de dano da Uppercut, e por consequência garantiu a vitória da luta decisiva, fechando a partida com uma virada incrível.



KEYD 1x0 KABUM

A última partida do sábado foi um confronto de duas lanternas da competição, com composições sem atirador para ambos os lados: micaO jogou de Heimerdinger e Titan escolheu seu famoso Vel’Koz.

O começo de jogo foi bem equilibrado para ambas as equipes, mas a Keyd foi tomando as rédeas da partida conforme conseguia mais eliminações e destruição das torres. A equipe da KaBuM conseguiu segurar o jogo perdendo algumas lutas e conseguindo voltar, mas aos 40 minutos os Guerreiros conseguiram uma ótima luta que foi o fim da resistência dos Ninjas, que só assistiram seu nexus ser destruído.



Já no domingo, as equipes da KaBuM e ProGaming precisavam lutar para sair do zero, enquanto os líderes Redemption e Flamengo buscavam manter a invencibilidade na competição e um isolamento na liderança.

UPPERCUT 1x0 PROGAMING

Iniciando os jogos de domingo, tivemos uma partida extremamente controlada e bem executada pela Uppercut. Com ganks precisos do Zac do português LeChase, todas as rotas da equipe conseguiram vantagem e, mesmo perdendo algumas lutas, conseguiram manter a calma e obliterar a ProGaming. Assim, os Caveiras se mantiveram na lanterna da competição.



REDEMPTION 0x1 FLAMENGO

No duelo dos líderes, o Flamengo saiu com a melhor. Com uma composição voltada para agressividade com Xayah e Rakan na rota inferior, a equipe rubro-negra exerceu muita pressão contra a bot lane adversária, abrindo espaço para o caçador Shrimp pressionar o Xin Zhao de Zuão, garantindo muitos dragões elementais para o Fla. Mas mesmo com a pressão, a partida foi extremamente equilibrada devido a grande qualidade das equipes e a Redemption conseguiu se manter no jogo. O lance que colocou o Flamengo no domínio da partida foi a execução do Barão aos 27 minutos, após vencer uma luta na rota do meio, o que possibilitou abrir o mapa e adquirir uma vantagem decisiva. O Fla optou por jogar seguro após o fim do buff, esperando o próximo Barão para fechar o jogo, o que foi realizado junto de um Dragão Ancião, mais que suficiente para vencer e assumir a liderança.



CNB 1x0 KABUM

Após perder seus três primeiros jogos no CBLoL, a KaBuM precisava lutar por seus primeiros pontos contra a CNB, planos que foram frustrados pelo Gragas de Yampi, que graças a sua build full AP, conseguiu iniciações explosivas para os Blumers.

A CNB executou perfeitamente o seu plano de jogo, utilizando do poke da Zoe de Aslan e do Ezreal de pbO, a equipe conseguiu abrir caminho minando as defesas dos atuais campeões do CBLoL. O que criou o maior momento para a CNB foi o Barão aos 27 minutos, após um pickoff, que ajudou os Blumers a abrir a base da KaBuM, sem dar chance para os Ninjas voltarem ao jogo, encerrando a partida aos 33 minutos.



KEYD 1x0 INTZ

O último confronto da semana começou bem para os Intrépidos, com um excelente controle de dragões e alguns abates, mas a Keyd conseguiu segurar o jogo até o pico de poder de seus heróis principais. O momento da grande luta ocorreu aos 32 minutos na rota do meio, onde graças a um trabalho primoroso da Lissandra de tockers, a Keyd conseguiu um ace e se impôs no jogo. Mesmo com essa desvantagem e com um buff do Barão nas mãos da Keyd, a equipe da INTZ arriscou executar o Dragão Ancião, mas não contou com o teleporte de micaO para fazer um backdoor e vencer a partida para a Keyd.



Após os resultados desse segundo fim de semana, a tabela é a seguinte: