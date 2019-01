LoL: KaBuM está cada vez mais perto do rebaixamento, isolada na lanterna do CBLoL

A terceira semana do CBLoL foi marcada por confrontos e vitórias importantes para algumas equipes, principalmente nos extremos da tabela. Tivemos a primeira vitória da ProGaming, que afundou a KaBuM para a lanterna isolada; a Uppercut vencendo a Redemption e até uma aparição do famoso Draven de brTT. Assim, o primeiro turno do CBLoL está chegando ao fim.

KEYD 1x0 PROGAMING

Iniciando a semana tivemos o embate entre os Guerreiros que vinham de um bom momento para enfrentar os lanternas da competição. A partida foi bem confusa pelo lado da ProGaming, com dives e decisões duvidosas da equipe, o que tornou fácil para a Vivo Keyd conseguir dominar o jogo totalmente com as entradas da Leona de Jockster.

REDEMPTION 1x0 KABUM

Em situações completamente opostas na tabela, as equipes tiveram um jogo até disputado. A fase de rotas foi bem parelha, com vantagem da KaBuM em certos momentos, devido a equipe ter mais abates, mas, após uma excelente luta aos 25 minutos, a Redemption conseguiu virar a vantagem e se impor na partida, encerrando o jogo aos 41 minutos, graças a seu segundo buff de Barão.

FLAMENGO 1x0 INTZ

O Flamengo novamente mostrou o porquê de ser o líder isolado do CBLoL. Com um jogo muito bem organizado desde as escolhas (valendo destacar o Draven de brTT e o Karthus de Shrimp), a equipe rubro-negra não deu chance para a INTZ em nenhum momento, conseguindo todos os objetivos globais do jogo, que acabou aos 28 minutos com o Fla mantendo a invencibilidade na competição.

CNB 0x1 UPPERCUT

O duelo de CNB e Uppercut teve poucas eliminações para ambos os lados, com composições voltadas para grandes lutas, as equipes se mostraram muito cautelosas e pouco proativas, o de em certos momentos o jogo girava em torno da estratégia de rotações e jogo de visão entre as equipes. Mas aos 25 minutos, a Uppercut conseguiu encontrar seu ritmo de jogo, após um erro da CNB no Barão e algumas eliminações, foi fácil para os Cangurus finalizarem o sábado com vitória.

O domingo ficou marcado pelo confronto de Redemption e Uppercut, que definiu quem continuaria na cola do Flamengo, além de CNB enfrentando a ProGaming, onde os Caveiras conseguiram sair com a vitória, deixando a Kabum sozinha como lanterna da competição.

INTZ 1x0 KABUM

A primeira partida do domingo teve um começo de jogo alucinante, a Kabum conseguiu o first blood bem cedo no jogo, o que possibilitou excelentes invasões de Ranger, que atrasaram bastante o crescimento do Karthus de Shini. Mas, como o jogo se estendeu, Shini conseguiu crescer muito dentro do jogo e fortalecer seu Karthus, que mesmo contra o Taric de Riyev, conseguiu causar toneladas de dano nos adversários, junto com o Aatrox de Envy. A vitória dos Intrépidos foi sacramentada em um incrível roubo de Dragão Ancião de Shini, dando a vantagem para a equipe encerrar o jogo.

CNB 0x1 PROGAMING

A ProGaming finalmente conseguiu vencer uma partida no CBLoL. Contra a equipe da CNB, que resolveu experimentar uma composição com Galio na rota inferior, os Caveiras conseguiram se impor no farm e jogando o jogo com paciência, com um ou outro erro pequeno. A equipe confiou no potencial do Ezreal de Luskka, que ficou muito forte no jogo, e conseguiu boas lutas jogando reagindo ao erro dos adversários, o que culminou em um buff do Barão e Dragão Ancião para fechar o jogo com sucesso, conseguindo seus primeiros pontos na competição.

FLAMENGO 1x0 KEYD

O confronto de Laba contra Shrimp foi claramente vencido pelo rubro-negro, em mais uma partida onde o Fla conseguiu o controle absoluto das lutas e objetivos, a Keyd não conseguiu mostrar resistência as iniciações do Ornn de Robo e o dano de Goku (Galio) e brTT (Lucian). Os Guerreiros conseguiram apenas duas eliminações em cima do Fla, e mesmo tentando revidar em alguns momentos, foram obliterado pelos líderes do CBLoL.

REDEMPTION 0x1 UPPERCUT

Encerrando o fim de semana, os vice-líderes se enfrentaram diretamente valendo a segunda posição no campeonato e continuar a perseguição ao líder Flamengo. O duelo foi uma surpresa para todos, com um baile da equipe da Uppercut pra cima da RDP, o Gragas de LeChase foi um verdadeiro monstro na partida, conseguindo prever todos os movimentos de Zuão, garantindo vantagem para os companheiros de equipe, principalmente seu conterrâneo Alternative, que jogou de Lucian. A Uppercut conseguiu neutralizar todas as forças da Redemption, controlando visão e terreno nas lutas, mais do que o suficiente para atropelar os adversários e assegurar a segunda posição.

A tabela ficou assim após os jogos do fim de semana: