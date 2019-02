LoL: Jogo de amanhã do Flamengo será adiado para luto do clube

O CT do Clube de Regatas Flamengo passou por uma tragédia nesta sexta-feira (08). O alojamento dos jogadores da base pegou fogo e 10 atletas morreram. Em virtude da tragédia, o jogo do Flamengo que seria amanhã (09) contra a ProGaming será adiado.

O Flamengo confirmou para a Riot Games que estará de luto oficial durante o sábado. Por isso, a partida do time de eSports, que está competindo no CBLoL, foi transferida para segunda-feira (11), às 20h.

Os outros três confrontos do CBLoL programados para sábado serão mantidos. No domingo, todas as partidas seguirão como programadas normalmente, inclusive do time carioca.

Excepcionalmente nesta segunda, o programa Depois do Nexus não será exibido para que o jogo adiado possa ocorrer em seu lugar. Logo em seguida, ocorrerão as partidas do Circuito Desafiante. O Depois do Nexus voltará a ser apresentado normalmente na semana seguinte, no dia 18/02.