CBLoL: Última semana definirá  tabela

Com a última semana da fase de pontos do CBLoL se iniciando amanhã (23), as equipes terão que lutar pelas colocações e garantir suas vagas nos playoffs ou, na pior das hipóteses, escapar da temida Série de Acesso. As única equipes com destino totalmente definido até agora são o Flamengo, que já se assegurou na primeira colocação com uma campanha incrível, e a ProGaming, que já está rebaixada da elite do League of Legends brasileiro.

Com apenas uma vaga sobrando para as semis, já que INTZ e Redemption estão classificadas, as quatro equipes que tem chances de ficar com essa vaga são: CNB, Kabum, Uppercut e Vivo Keyd. Como as equipes não se enfrentarão diretamente nessas últimas rodadas, dependem de combinações de resultado tanto para conseguir a vaga nos playoffs quanto para evitar ter que jogar a Série de Acesso.

CNB Esports Club

Foto: Riot Games Brasil

A CNB sai com vantagem nessa corrida pelo quarto lugar, graças a resultados favoráveis contra as concorrentes diretas, os Blumers precisam ganhar apenas um jogo nesse fim de semana para assegurar a atual posição.

KaBuM! e-Sports

Foto: Riot Games Brasil

Os atuais campeões da competição se encontram em uma situação difícil, mas ainda com chances de chegar até a quarta posição. A Kabum fez um split bem inconstante, o que pode custar sua vaga nas semis, para os Ninjas conseguirem se classificar precisam vencer suas duas partidas e torcer para que a CNB passe o fim de semana no zero, além de secar a Uppercut para evitar um empate, onde levariam a pior no confronto direto.

Uppercut Esports

Foto: Riot Games Brasil

Os Cangurus da Uppercut tiveram um ótimo começo de CBLoL, mas na reta final sofreu com uma grande sequência de derrotas e, no momento, está no sexto lugar. Para conseguir a classificação, eles tem que vencer suas duas partidas e secar a CNB e a Vivo Keyd, evitando o empate.

Vivo Keyd

Foto: Riot Games Brasil

A Vivo Keyd é a última concorrente a vaga para as semis. Com um CBLoL bem fraco devido aos problemas de comunicação com seu caçador Laba, os Guerreiros também tem que lidar com uma situação bem desconfortável: vencer seus jogos e torcer contra a CNB e a Kabum, já que o empate é favorável aos Ninjas.

Todas as quatro equipes também lutam para evitar a Série de Promoção, melhor de cinco contra o vice-campeão do Circuito Desafiante onde, caso perca, será rebaixada do CBLoL e disputará o Circuitão no segundo split desse ano.

Outra variação de tabela que pode acontecer neste último fim de semana é entre segundo e terceiro lugar que, dependendo dos resultados, a Redemption pode pegar o segundo lugar da INTZ. Mas essa mudança não seria muito significativa, já que mesmo com ela acontecendo o confronto nas semis será INTZ vs Redemption.