Brasil Game Show revela agenda do Meet & Greet

A Brasil Game Show, que acontece entre os dias 9 e 13 de outubro, revelou uma prévia do como será a agenda do Meet & Greet, uma das atrações mais esperadas do evento, que é quando os fãs têm a chance de conhecer influenciadores do mundo dos games.

Pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio do Meet & Greet será da Intel, e o espaço será de 300m², onde passarão nomes como John Romero, de DOOM e Quake, além de personalidades que já participaram de edições anteriores da BGS, como Charles Martinet, dublador de Mario, Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter, e Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, que este ano se apresentará com sua banda em dois dias do evento. Além deles, Al Lowe, de Leisure Suit Larry, e Howard Scott Warshaw, criador de E.T, influenciadores como The Darkness, e o time de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), da Vivo Keyd.



Confira a agenda:

Palco 1



Quarta-feira (9/10)

14h – Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra.

15h – Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter.

16h - Al Lowe, programador de Leisure Suit Larry.

Quinta-feira (10/10)

13h – Charles Martinet, dublador de Mario.

14h – Charles Martinet, dublador de Mario.

15h - Howard Scott Warshaw, criador de ET.

16h – Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra.

17h – Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter.

Sexta-feira (11/10)

13h – Howard Scott Warshaw, criador de ET.

15h – John Romero, criador de DOOM e Quake.

16h – Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra.

19h – Charles Martinet, dublador de Mario.

Sábado (12/10)

14h – Al Lowe, programador de Leisure Suit Larry.

15h – John Romero, criador de DOOM e Quake.

16h – Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra.

17h – Howard Scott Warshaw, desenvolvedor do game E.T..

Domingo (13/10)

13h John Romero, criador de DOOM e Quake.

14h – Howard Scott Warshaw, desenvolvedor do game E.T..

15h -Al Lowe, programador de Leisure Suit Larry.

16h -Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra.

Palco 2

Quarta-feira (9/10)

14h – Charles Martinet, dublador de Mario.

17h – Patife, influenciador convidado pelo Intel.

18h – Fluyr, influenciador convidado pela Intel.

Quinta-feira (10/10)

14h – Fluyr, influenciador convidado pela Intel.

15h – Al Lowe, programador de Leisure Suit Larry.

Sexta-feira (11/10)

13h – Charles Martinet, dublador de Mario.

14h – Charles Martinet, dublador de Mario.

15h – Al Lowe, programador de Leisure Suit Larry.

16h – Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter.

17h – Gabriela Zambrozuscki, influenciadora convidada pela Intel.

20h – The Darkness, influenciador convidado pela Intel.

Sábado (12/10)

14h – Vivo Keyd, equipe de eSports de CS:GO convidada pela Intel.

15h – Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter.

18h – The Darkness e Nicole Diretora, influenciadores convidados pela Intel.

Domingo (13/10)

17h – Milena Esquierdo, influenciadora convidada pela Intel.

18h - RIKEditor, influenciador convidado pela Intel.