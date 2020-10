FIFA 21 chega nesta semana! Confira tudo sobre o jogo 

Durante a madrugada desta sexta-feira (9), o FIFA 21 será lançado, tanto nas lojas físicas e virtuais quanto para baixar nos consoles, para quem comprou a pré-venda. Diversos consoles estão aptos para rodar o jogo, seja no PS4, Xbox One, PC ou Steam. Além disso, no PS5 e Xbox Series X, videogames da próxima geração, o game também estará disponível.

Neste novo FIFA, há diversas mudanças divulgadas pela Eletronic Arts e pelos jogadores que baixaram antes, seja com o EA Play ou versões superiores. Modo Volta, Ultimate Team e Carreira são alguns campos que foram prometidas mudanças pela empresa americana.

Modo Volta Football reformulado

O Volta Football, modo que lembra o antigo FIFA Street, terá novidades no game deste ano. Por conta de muitas reclamações e insatisfações dos usurários do FIFA 20 sobre o modo Volta, a EA prometeu mudanças. Novos movimentos, maior diversidade de quadras, jogar on-line com seu “personagem” foram implementados.

Ultimate Team com novos Icons

Um dos modos mais famosos do jogo da Eletronic Arts passará por diversificações. Novos Icons, que são jogadores aposentados icônicos para a história do futebol, foram adicionados. Confira alguns nomes dessas novas lendas: Xavi, Cantona, Eto’o e Peter Cech.

Além disso, o Divison Rivals, um submodo existente no UT, sofrerá transformações nas premiações e estilo de partidas. Vale destacar também que certas cartas, como as de preparo físico, serão removidas.

Modo Carreira sofisticado

Na carreira do FIFA deste ano, os jogadores poderão ter um controle maior sobre o que acontece nas equipes, fazendo com que se aproxime da realidade futebolística. Vale lembrar que nesse modo, o gamer pode ser jogador ou treinador, realizando e tomando as decisões de sua carreira e trajetória.

Preços e versões

A EA lançou, assim como no FIFA 20, três versões do game. Além disso, em comparação aos jogos anteriores, o preço do FIFA 21 foi elevado, principalmente por conta da alta do dólar nesta pandemia.