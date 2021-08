CS:GO: Drop é o novo titular da equipe principal da FURIA

A FURIA promoveu André ''drop'' para o time principal e conta com o jogador para disputar a 14ª temporada da ESL Pro League, no lugar de Lucas ''honda''. Drop já está em Varsóvia treinando com os novos companheiros de equipe.

A mudança foi feita fora do prazo de inscrição da Pro League, e precisa ser aprovada para realmente ser efetivada. Caso a transferência não se confirmar, a equipe pode utilizar o treinador Nicholas ''guerri'' ou o próprio honda.

Drop estava na FURIA Academy desde o início de 2020 e participou de diversos campeonatos online, sendo campeão da Logitech G Challenge e da Redzone Pro League. Além disso, passou por um bootcamp na Europa, para disputar a WePlay Academy League, mas as Panteras terminaram em último colocado.

De acordo com a organização, a busca por um quinto player continua, mas drop entra na equipe principal para se desenvolver e pode virar player definitivo. A FURIA não tem pressa para tomar a decisão, e acompanha o jovem de perto.

O que vai acontecer com o Lucas ''honda''?

Honda deixou a equipe titular da FURIA, mas continuará jogando pelos Panteras na Academy, ao lado de zmb, piriaz1n, ninjaZ e decenty. A organização acredita ser a melhor decisão, já que o jogador tem grande potencial e pode se desenvolver mais.

O jovem participou de campeonatos europeus, como a IEM Cologne, Sprint Sweet Spring #3, Gamers Without Borders e Elisa Invitational Summer, que terminou com título para os brasileiros.