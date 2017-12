Retro eSports: League of Legends (1º Split)

Arte: Editoria de Artes/VAVEL.com

O 1º split do CBLoL 2017 foi marcado por diversos pontos inusitados. Pela primeira vez na história três times caíram do CBLoL para o circuito desafiante, que é a 2ª divisão do League of Legends brasileiro.

Também se tornou comum substituições de jogadores ao longo das séries de jogos (principalmente nas finais), fato que era praticamente inexistente em 2016, sendo isso um grande trunfo para as equipes que as utilizaram como RED Canids e paiN Gaming.

Duração: 21 de Janeiro a 8 de Abril

Finalistas: Red Canids e Keyd Stars

Rebaixados: Remo Brave, KaBuM eSports e Operation Kino

No 1º split ocorreu uma grande dança das cadeiras no cenário. A mais notável foi a da Red Canids, que mais tarde se sagrou campeã do split. Sua line-up levou a fama de ter "renegados" por contar com as contratações de Robo e Nappon (ex-Keyd Stars), Tockers (ex-INTZ) e brTT (ex-paiN), além de contar com Sacy, Dioud e Yoda (maior streamer brasileiro da atualidade) que permaneceram na lineup após o 2º split de 2016.

A RED Canids teve um começo destruidor no split, chegando a acumular 5 vitórias em séries de melhor de 2, porém perdeu rendimento nas duas últimas rodadas do split empatando com a paiN Gaming e perdendo para a Keyd Stars.

A fase de grupos acabou com a INTZ em primeiro lugar e RED Canids em segundo, ambas com 16 pontos, porém pelo critério de desempate a INTZ ficando com a primeira colocação. paiN Gaming em terceiro lugar e no quarto lugar a Keyd Stars. As quatro equipes se classificaram para as semifinais.

A primeira semifinal se deu entre INTZ x Keyd Stars, com o resultado de 3x1 para a Keyd. Na 2ª semifinal entre RED Canids x paiN Gaming, a RED saiu com a vitória pelo mesmo placar da outra semifinal.

Foto: Divulgação/Riot Games

Na final, a RED Canids superou a Keyd Stars usando todo seu plantel de jogadores nos 3 jogos da série, com ótimas atuações do jungler Nappon, que comandou a equipe. A RED fechou o placar em 3x0 e levou o caneco e a vaga para a fase de entrada do MSI (Mid-Season Invitational), sendo mais tarde eliminada na mesma.