Campeão da América e Mundial, Brasil tem ano de destaque em FIFA e PES

Guifera foi o primeiro brasileiro campeão mundial de PES (Foto: Divulgação/PES League/Konami)

Apesar de serem alguns dos jogos mais comprados no Brasil, FIFA e PES continuam atrás dos demais no eSports. Porém, a cada ano que se passa, o crescimento só aumenta. Jogadores mais famosos, interesse de clubes de futebol e até mesmo conquistas de títulos mundiais. O ano de 2017 para os atletas brasileiros profissionais de futebol virtual foi um ano de afirmação, convicção e estabilidade de que algo maior virá nos próximos anos.

Entre os destaques, está GuiFera, campeão mundial de PES, Rafifa13, campeão de FIFA das Américas, e Lucasrep98, único brasileiro a se classificar para a fase eliminatória do mundial de FIFA. Além deles, vale lembrar de Wendell Lira, que apesar de não ter conquistado títulos, assegurou vagas para duas seletivas do Mundial de FIFA 17. Perdeu a primeira, em Vancouver, porque não conseguiu o visto canadense a tempo, e a segunda, em Los Angeles, ao honrar um compromisso de trabalho.

Guifera tem inicío complicado, mas se recupera e conquista título mundial de PES

Paulista de 18 anos, Guilherme Fonseca, o "Guifera", foi o primeiro brasileiro campeão mundial de PES ao ganhar do italiano Ettorito97 por 2 a 1, na grande final da PES League. O confronto ocorreu no dia 2 de junho, no Emirates Stadium, em Londres. Com a vitória, o pro-player levou para casa US$ 200 mil (R$ 652 mil de acordo com a cotação da época).

Apesar do título, Guifera precisou se restabelecer durante a competição. Na fase de grupos, perdeu a única partida de todo o torneio, contra o holandês Oneill, por 3 a 0. A partir daí, o também campeão brasileiro ficou imparável. Nas partidas do mata-mata, conseguiu um 8 a 4 no placar agregado nas quartas, contra o japonês Mayageka, nas quartas. Na semifinal, derrotou o peruano Jhona_KRA. por 8 a 2, também na junção dos placares.

Na grande final da PES League, o paulista saiu atrás no placar. Apesar disso, não se desesperou e manteve o estilo de jogo que o levou até a decisão. Com a característica de procurar permanecer com a bola, não demorou para dominar o jogo. Logo no começo do segundo tempo, houve o empate, que continuou até o fim. Na prorrogação, qualquer erro seria mortal, principalmente pelo pouco tempo (dois tempos de 5 minutos). Em um jogo truncado e nervoso, lá estava Lionel Messi. Na caracteristica do argentino, Guifera puxou para a perna esquerda e chutou colocado no canto do goleiro.

Wendell Lira e Guifera protagonizaram uma bela cena na premiação do eSports Brasil (Foto: Divulgação/Instagram)

Além do título mundial, também participou de uma atitude nobre protagonizada por Wendell Lira, na última terça-feira (19), na premiação do Prêmio eSports Brasil. Nela, Wendell abdicou do troféu de Melhor Atleta de Futebol Virtual e repassou para Guifera, pois o considera o verdadeiro merecedor.

"O merecedor deste prêmio foi o GuiFera. Foi o cara que levou nosso nome ao mundo, abriu as portas e trouxe visibilidade. Nunca, nunca poderia levar este prêmio para casa e dormir tranquilo. Nada mais justo que o campeão mundial fique com o prêmio", disse o ex-jogador de futebol.

Confronto de brasileiros na final do FIFA Ultimate Team Championship Series

A decisão da etapa das Américas do FIFA Ultimate Team Championship Series foi verde e amarela, entre Lucas Gonçaves "Lucasrep98" e Rafael Fortes "Rafifa13". O título ficou com o carioca Rafael, ao vencer no agregado por 5 a 3 o confronto que consiste dois jogos nas plataformas Playstation 4 e Xbox One.

Lucas chegou na final como campeão da chave do PlayStation 4, enquanto Rafael veio pelo Xbox One. Na plataforma da Sony, o jogo terminou empatado em 2 a 2, enquanto na da Microsoft, Rafifa13 foi vencedor por 3 a 1, conquistando o título.

Ambos se classificaram para o mundial de FIFA 17, que aconteceu em Berlim. O também brasileiro Matheus Mazuco "mazuco786", que ficou na terceira colocação na competição, esteve no mundial.

Lucasrep98 e Rafifa13 realizaram uma final brasileira na etapa das Américas (Foto: Divulgação/EA Sports)

Lucasrep98 é o único brasileiro a avançar nas eliminatórias do Mundial, mas cai para alemão

As esperanças de título de um brasileiro no Mundial de FIFA estava nas mãos de Lucasrep. O catarinense foi o único do país a avançar para a fase eliminatória da competição. Rafael "Rafifa13", Matheus "mazuco786" e o gaúcho Henrique Lempke Zezinho23xx não ficaram entre os quatro melhores dos respectivos grupos e foram eliminados.

Lucas fechou o Grupo 2 do Playstation 4 na segunda colocação, com 13 pontos, sendo que conquistou a classificação com uma rodada de antecedência. Foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na fase mata-mata, seu adversário foi o alemâo TimoX, e foi eliminado ao ser derrotado por 1 a 0 nas duas partidas.